Latgalē nolaupīts lāča mazulis: vīrietim draud līdz pieciem gadiem cietumā
2026. gada 7. aprīlī Pierīgas prokuratūras prokurore Latgales rajona tiesai nosūtīja krimināllietu persona apsūdzībā par īpaši aizsargājama dzīvnieka ķeršanu un turēšanu, ar to radot būtisku kaitējumu, portāls Jauns.lv uzzināja Latvijas Republikas prokuratūrā.
Apsūdzētais vīrietis 2025. gada pavasarī, apzinoties dzīvnieka īpaši aizsargājamo statusu, tīši saķēra un izņēma no savvaļas īpaši aizsargājamu dzīvnieku – vienu, aptuveni 2 - 2,5 mēnešus vecu, brūnā lāča mazuli “Ursus arctos” un turpmākai turēšanai nogādāja to uz savu privāto zooloģisko dārzu Augšdaugavas novadā. 2025. gada 17. aprīlī Valsts policijas darbinieki kriminālprocesa ietvaros minēto dzīvnieku izņēma.
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem brūnais lācis “Ursus arctos” ir iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, tas ir Latvijā sastopama Eiropas Savienības prioritārā suga un nav iekļauts medījamo dzīvnieku sarakstā.
Saskaņā ar “Dzīvnieku aizsardzības likumu” šāda mazuļa izņemšana no savvaļas ir interpretējama kā dzīvnieka indivīda izņemšana no brūnā lāča populācijas, līdz ar to šādu darbību var pielīdzināt dzīvnieku sugas indivīdu nogalināšanai, jo lācēns vairs nebūs atgriežams savvaļā un tas nespēs pildīt savas funkcijas savvaļas lāču populācijā, piemēram, vairoties, kas ir viena no populācijas uzturēšanas pamatfunkcijām.
Ar savām darbībām apsūdzētais radīja būtisku kaitējumu Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājamās sugas Latvijas lāču populācijai, izņemot no savvaļas vienu brūnā lāča indivīdu, kuru, ņemot vērā sugas bioloģiju, vairs nebūs iespējams rehabilitēt tādā veidā, lai to varētu atgriezt savvaļā, t.i., ar minētām darbībām apdraudēja ar likumu aizsargātās intereses, kā rezultātā radīja kaitējumu Latvijas Republikai mantiskā izteiksmē, tas ir, 29 600,00 eiro apmērā, kas atzīstams par būtisku kaitējumu.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu Krimināllikumā paredzētais maksimālais iespējamais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, bet persona var tikt sodīta arī ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedriskajiem darbiem vai naudas sodu.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.