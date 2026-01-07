Anonīms spēlmanis veic milzīgu likmi dažas stundas pirms Maduro sagūstīšanas, radot aizdomas par iekšējas informācijas izmantošanu
Kāds anonīms spēlmanis nopelnījis gandrīz pusmiljonu dolāru ar likmi par Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro gāšanu, kas tika veikta īsu brīdi pirms oficiāla paziņojuma par Maduro sagūstīšanu. Tas radījis aizdomas, ka kāda ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju saistīta persona guvusi peļņu ar iekšējas informācijas izmantošanu.
Kriptovalūtu platformā “Polymarket” 2. janvārī kāds anonīms lietotājs, kurš pievienojās platformai tikai pagājušajā mēnesī, veica četras likmes kopumā 32 537 ASV dolāru (27 790 eiro) vērtībā, un visas saistībā ar Venecuēlu, tostarp likmes par to, ka Maduro tiks gāzts līdz 2026. gada 31. janvārim un ASV invāzija Venecuēlā notiks līdz šim pašam datumam. Jau 3. janvāra rītā sekoja Baltā nama paziņojums par Maduro sagūstīšanu militāras operācijas rezultātā, šādi šim spēlmanim ļaujot nopelnīt 436 759,61 dolāru (373 075,60 eiro).
“Polymarket” dati rāda, ka 2. janvāra pēcpusdienā Maduro gāšanas iznākšanas varbūtību bijusi tikai 6,5% līmenī, taču pirms pusnakts tā pieauga līdz 11%, bet 3. janvāra pirmajās stundās strauji palielinājās īsu brīdi pirms Tramps publicēja Maduro sagūstīšanas ziņu platformā “Truth Social”.
Tomēr daudzu lietotāju sašutumu izraisīja “Polymarket” skaidrojums, ka Maduro sagūstīšanas fakts nav kvalificējams kā režīma gāšanas likmes laimests. “Polymarket” paziņoja, ka neizmaksās vairāku miljonu dolāru vērtos laimestus saistībā likmēm par ASV invāziju Venecuēlā, jo paša Maduro sagūstīšana nenozīmē, ka likme par invāziju līdz 31. janvārim ir kvalificējama kā uzvarējusi. Pēc šī paziņojuma invāzijas varbūtība līdz janvāra beigām nokritās zem 5%. Pašlaik uz šo datumu veiktas likmes vairāk nekā 10 miljonu dolāru apmērā. Platformas mājaslapā norādīts, ka likme attiecas uz “ASV militārajām operācijām, kuru mērķis ir ieviest kontroli”. “Prezidenta Trampa paziņojums, ka viņi “vadīs” Venecuēlu, vienlaikus norādot uz sarunām ar Venecuēlas valdību, pats par sevi neklasificē Maduro sagūstīšanas un izvešanas misiju kā invāziju.”
Lieki teikt, ka šāds “Polymarket” lēmums izraisīja daudzu lietotāju sašutumu, vēsta “Guardian”. ““Polymarket” ir nolaidies līdz pilnīgai patvaļai. Vārdi tiek pārdefinēti pēc vēlēšanās, tiem atņemta jebkādas atzītā nozīme, un fakti vienkārši tiek ignorēti. Tas ir acīmredzams absurds, ka militārs iebrukums, valsts vadītāja nolaupīšana un valsts pārņemšana netiek klasificēta kā invāzija,” paziņoja kāds lietotājs ar segvārdu “Skinner”.
“Polymarket”, kas tikai pagājušajā gadā ieguva regulatora atļauju darboties ASV, ir viena no daudzajām totalizatoru platformām, kas ASV gūst aizvien lielāku popularitāti.
Iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas laikā azartspēļu nozare bija pakļauta stingrākai uzraudzībai, bet Trampa prezidentūras laikā guvusi lielāku labvēlību. “Sīka” nianse, prezidenta dēls Donalds Tramps juniors strādā par padomdevēju gan “Polymarket”, gan citā likmju platformā “Kalshi”.