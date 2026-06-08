Kontrabandas balonu dēļ paralizēts Viļņas lidostas darbs
Viļņas lidostā naktī uz pirmdienu uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo lidostas tuvumā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas.
Lietuvas valsts lidostu operators "Lietuvos oro uostai" informēja, ka ierobežojumi tika noteikti plkst. 1.18, bet lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās lidostā atsākās plkst. 4.00. Tika ietekmēti pieci reisi un 453 pasažierus.
Četras lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām divas uz Kauņu, un viens reiss tika atcelts.
Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks sacīja, ka naktī Viļņas un Šalčininku rajonā konstatēti pieci kontrabandas baloni.
"Šonakt gaisa balonu lidojumu skaits un to ģeogrāfija nebija īpaši intensīva," Lietuva sabiedriskajam radio sacīja Vitkausks.
Pēc viņa teiktā, konstatēts, ka baloni nolaidušies uz rietumiem un ziemeļrietumiem no Viļņas, un pašlaik notiek to meklēšana. Viņš norādīja, ka gaisa baloni šķērsojuši maršrutu, pa kuru lidmašīnas dodas uz nolaišanos.
Iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbu traucēja maijā. Šogad kontrabandas balonu draudi ir traucējuši galvaspilsētas lidostas darbu deviņas reizes.
Lietuvas vadība šādus incidentus ar baloniem, kas ved kontrabandas cigaretes, uzskata par Baltkrievijas režīma hibrīduzbrukumu.