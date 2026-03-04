Vairāki spēlmaņi kriptovalūtu platformā "Polymarket" nopelna lielu naudu par ASV uzbrukumu Irānai. Šajā platformā padomnieks ir Trampa dēls
Uzreiz pēc Jaungada pasauli pārsteidza kāds anonīms spēlmanis, kurš nopelnīja gandrīz pusmiljonu dolāru ar likmi par Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro gāšanu, kas tika veikta īsu brīdi pirms oficiāla paziņojuma par Maduro sagūstīšanu. Līdzīgs scenārijs atkārtojies pēc Irānas augstākā vadoņa Ali Hameneji likvidēšanas, kad vairāki anonīmi spēlmaņi to aizdomīgi precīzi prognozēja, veicot likmes dažas stundas pirms notikuma. Tas radījis aizdomas, ka ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju saistītas personas piepelnās ar iekšējas informācijas izmantošanu.
Kad 28. februārī daudzus pasaulē pārsteidza ziņas par ASV un Izraēlas sāktajiem triecieniem Irānai, izveicīgi cilvēki jau bija ķērušies pie naudas pelnīšanas prognožu tirgos, piemēram, “Kalshi” un “Polymarket”, vēsta “Business Insider”.
JUST IN: 🇮🇷 🇺🇸 Six suspected insiders made $1.2M betting on a US strike on Iran— Bubblemaps (@bubblemaps) February 28, 2026
Most of these wallets:
• were funded in the last 24h
• specifically bet for February 28
• bought "yes" hours before the strike pic.twitter.com/n3G6OIEOXt
Tirgus uzraudzības programmatūras uzņēmums Bubblemaps jau tajā rītā paziņoja, ka identificējis vairākus jaunus, ar “Polymarket” saistītus kriptovalūtu makus, kas kopumā veikuši likmes vairāk nekā 1,2 miljonu dolāru (1,03 miljoni eiro) apmērā saistībā ar triecieniem Irānai. Savā paziņojumā uzņēmums norādīja, ka atklājis sešus aizdomīgus kontus, kuri veica likmi dažas stundas pirms triecienu sākšanas, turklāt viens no viņiem uzlika 26 000 dolāru, laimējot vairāk nekā 200 000 dolāru. Kāds cits lietotājs, kas identificēts pēc konta nosaukuma “Magamyman” laimēja gandrīz 600 000 dolāru, “uzminot” triecienu sākumu.
Platformā “Polymarket” uz četrām likmēm saistībā ar triecieniem Irānai, tās režīma maiņu vai paša ajatollas nāvi ļaudis bija likuši likmes vismaz 200 miljonu dolāru apmērā. Savukārt stingrāk regulētajā “Kalshi”, kurai saskaņā ar ASV likumiem ir aizliegts piedāvāt ar karu un slepkavībām saistītus tirgus, reģistrēja likmes gandrīz 55 miljonu dolāru apmērā par to, vai Ali Hameneji tiks gāzts tuvāko mēnešu laikā.
Likmju tirgi, kuru iznākums daļēji ir atkarīgs no nāves fakta, ir ieguvuši skandalozāku slavu, tā kā daudzi uzskata, ka tie finansiāli stimulēt nelietības. Piemēram, Izraēlā jau arestēti vairāki cilvēki, un vismaz diviem februārī tika izvirzītas apsūdzības par militāro noslēpumu izmantošanu, lai veiktu likmes “Polymarket”.
Konektikutas štatu pārstāvošais ASV senators Kriss Mērfijs ir nosolījies ierosināt likumu, kas aizliegtu gūt peļņu no šādām darbībām. “Tas ir vājprāts, ka tas ir likumīgi. Cilvēki no Trampa aprindām gūst peļņu no kara un nāves. Pēc iespējas drīzāk ierosināšu likumdošanu, lai to aizliegtu,” viņš paziņoja.
Jauns.lv jau vēstīja, ka kriptovalūtu platformā “Polymarket” 2. janvārī kāds anonīms lietotājs, kurš pievienojās platformai tikai iepriekšējā mēnesī, veica četras likmes kopumā 32 537 ASV dolāru vērtībā, un visas saistībā ar Venecuēlu, tostarp likmes par to, ka Maduro tiks gāzts līdz 2026. gada 31. janvārim un ASV invāzija Venecuēlā notiks līdz šim pašam datumam. Jau 3. janvāra rītā sekoja Baltā nama paziņojums par Maduro sagūstīšanu militāras operācijas rezultātā, šādi šim spēlmanim ļaujot nopelnīt 436 759,61 dolāru.
“Polymarket”, kas tikai pagājušajā gadā ieguva regulatora atļauju darboties ASV, ir viena no daudzajām totalizatoru platformām, kas ASV gūst aizvien lielāku popularitāti. Iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas laikā azartspēļu nozare bija pakļauta stingrākai uzraudzībai, bet Trampa prezidentūras laikā guvusi lielāku labvēlību. Neliela nianse, prezidenta vecākais dēls Donalds Tramps juniors strādā par padomdevēju gan “Polymarket”, gan “Kalshi”, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.