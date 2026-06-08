Otro reizi karjerā futbola spēles laikā saļimst dānis Kristiāns Ēriksens
Dānijas vīriešu futbola izlases pussargs Kristiāns Ēriksens svētdien pārbaudes mačā saļimis un spēle tika pārtraukta.
Dānija savā laukumā ar 2:1 (2:1) bija vadībā pret Ukrainu, kad mačs tika pārtraukts pēc spēlētām aptuveni 70 minūtēm.
Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano 💔— AS USA Latino (@US_diarioas) June 7, 2026
Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania 🚨
(La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo
Mediji vēsta, ka Ēriksens saļimis un zaudējis samaņu, pavadot pāris minūtes uz zemes, bet pēc tam ar mediķu palīdzību tika nonests no laukuma. Dānijas Futbola federācija vēlāk paziņoja, ka futbolists ir pie samaņas un jūtas labāk. "Kristiānam klājas labi un viņš pats saviem spēkiem pameta laukumu. Viņš uz īsu brīdi noģība, taču ātri vien atguvās. Slimnīcā vērtēs, kādēļ viņam radās šis incidents."
2021. gadā Eiropas čempionāta finālturnīrā Dānijas un Somijas izlašu spēlē pirmā puslaika beigās Ēriksens pēkšņi saļima, piedzīvojot sirds apstāšanos. Viņa dzīvību izdevās glābt un vēlāk pussargam tika implantēts kardioverteris-defibrilators, lai uzturētu nemainīgu sirds ritmu. Laukumā viņš atgriezās 2022. gada martā.
Dānijas futbola izlase nav kvalificējusies 2026. gada Pasaules kausa finālturnīram, kas no 11. jūnija notiks Ziemeļamerikā.