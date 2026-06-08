Kad saule satiekas ar dzirkstošiem burbuļiem: vai Spānija ir radījusi savu SPRITZ stāstu?
Ja Itālijai ir savs SPRITZ, tad bija tikai laika jautājums, kad arī Spānija pateiks: “Piedodiet, bet mēs arī protam dzīvot skaisti.” Un, godīgi sakot, tas brīdis ir pienācis ļoti saulainā veidā. Vidusjūras noskaņās radītais Freixenet Solare Aperitivo kopā ar Freixenet Cava veido jaunu vasaras tandēmu — Freixenet Solare SPRITZ. Dzēriens, kas šķiet radīts vakariem, kuros cilvēki runā skaļāk, smejas ilgāk un nesteidzas skatīties pulkstenī. Jo spāņi, atšķirībā no pārējās pasaules, nekad nav īsti sapratuši, kāpēc dzīve būtu jādzīvo steigā. Kas īsti ir jaunais un saulainais Freixenet Solare SPRITZ, par to vairāk turpinājumā!
Spānija, kas ielieta glāzē
Spānijā viss sākas mazliet vēlāk — vakariņas, sarunas, satikšanās un pati dzīve. Saule noriet nesteidzīgi, cilvēki apsēžas terasēs, un šķiet, ka neviens nekur nesteidzas un arī nekad nekavē. Tieši šī atmosfēra iedvesmojusi arī jauno Freixenet Solare SPRITZ ideju — radīt Vidusjūras alternatīvu klasiskajam SPRITZ. Dzīvesstila žurnāls Condé Nast Traveler reiz rakstīja, ka Vidusjūras dzīvesveida centrā ir “māksla nesteigties”, savukārt Harper’s Bazaar pēdējos gados arvien biežāk pievēršas tā sauktajai “slow luxury” estētikai — baudīt dzīvi vienkārši, skaisti un apzināti. Un tieši tāds šķiet arī šis jaunais dzirkstošais stāsts.
Bezalkoholisks, bet ar raksturu
Interesanti, ka mūsdienu bezalkoholiskie dzērieni vairs necenšas izlikties “gandrīz kā oriģināls”, jo tie kļūst par pilntiesīgu dzīvesstila izvēli. Arvien biežāk pasākumos un ballītēs centrālo lomu ieņem tieši bezalkoholiskie dzērieni, kas vairs nav aizstājēji, bet kvalitatīvi dzērieni ar pilnasinīgu garšu, no kuras reducēts alkohols. Tieši tā ir arī ar Freixenet Solare SPRITZ - bezalkoholiskā versija necenšas būt kompromiss, tā ir sava veida Vidusjūras noskaņa glāzē — citrusīga, viegli rūgtena, dzirkstoša un pietiekami eleganta, lai pie viena galda apvienotu gan tos, kuri nākamajā rītā skries maratonu, gan tos, kuri vienkārši vēlas skaistu vakaru bez lieka trokšņa galvā.
Stāsts no kāda balkona Barselonā
Kāds spāņu bārmenis reiz jokoja, ka īsts Vidusjūras SPRITZ nav kokteilis, bet gan tests cilvēka dzīves kvalitātei. “Ja tu dzer dzirkstošu dzērienu steigā, atbildi uz e-pastiem un paralēli skaties pulkstenī — tev steidzami vajag atvaļinājumu,” viņš teicis kādai tūristu grupai Barselonā. Leģenda vēsta, ka pēc šī komentāra puse cilvēku nolikusi telefonus malā, bet otra puse pasūtījusi vēl vienu glāzi. Kura pusei mēs varētu pieskaitīt sevi?
Kad saule satiekas ar dzirkstošiem burbuļiem: vai Spānija ir radījusi savu SPRITZ stāstu?
Kā pagatavot savu Vidusjūras SPRITZ?
Protams, skaistākie dzērieni bieži ir pārsteidzoši vienkārši.
Freixenet Solare SPRITZ recepte:
Savukārt tiem, kuri nevēlas mājās spēlēt bārmeni, gatavā bezalkoholiskā versija kļūst par ļoti ērtu risinājumu — atliek tikai atvērt, ieliet glāzē un ļaut vakaram notikt, jo dažreiz labākās lietas dzīvē sākas tieši tajos brīžos, kad cilvēks pārstāj pārāk censties.
Varbūt vasara nemaz nav gadalaiks
Iespējams, vasara patiesībā nav par temperatūru. Varbūt tā ir sajūta, ka dzīve uz brīdi kļūst vieglāka. Ka sarunas ieilgst. Ka gaisma logos deg ilgāk. Ka cilvēki atceras viens otram pajautāt: “Kā tev patiesībā klājas?” Un varbūt tieši tāpēc Vidusjūras dzērienu kultūra pasauli fascinē tik ļoti — tā atgādina, ka skaistums bieži slēpjas vienkāršībā. Glāze. Ledus. Dzirkstoši burbuļi. Un vakars, kad nekur nav jāsteidzas.