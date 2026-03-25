Izveicīgi "pareģi" nopelna milzu naudu biržā dažas minūtes pirms Trampa vēsturiskā paziņojuma par Irānu, radot nelāgas aizdomas
Kad ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka ASV aptur triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai, daudzus tas pārsteidza nesagatavotus. Taču ne tos izveicīgus cilvēkus, kuri bija apveltīti ar Eižena Finka vai tantes Vangas cienīgām “pareģu” spējām un paspēja noslēgt miljoniem dolāru vērtus naftas darījumus dažas minūtes pirms Trampa paziņojuma.
Vairāki plašsaziņas līdzekļi, tostarp “Financial Times” vēstīja par treideru neparastu aktivitāti naftas tirgū nieka 15 minūtes pirms Trampa paziņojuma par “produktīvām sarunām” ar Irānu, kas savukārt izraisīja strauju naftas cenu krišanos, minūšu laikā samazinoties par 14 procentiem, un fondu biržu indeksu kāpumu. 23. martā laikposmā no plkst. 6.49 līdz 6.50 pēc Ņujorkas laika treideri noslēdza apmēram 6200 nākotnes līgumu par “Brent” markas jēlnaftu un “West Texas Intermediate” markas jēlnaftu. Kopumā 15 minūšu laikā noslēgti darījumi apmēram 580 miljonu dolāru vērtībā.
Plkst. 7.04 Tramps savā sociālajā vietnē “Truth Social” publicēja minēto paziņojumu, tādējādi izveicīgie treideri bija brangi nopelnījuši. Tiesa, Irānas amatpersonas noliedza apgalvojumus par jebkādām sarunām un apsūdzēja Trampu tirgus mahinācijās. Pēc irāņu paziņojuma naftas cena atkal sāka pieaugt, bet biržu indeksi samazināties.
Pēkšņais aktivitātes “sprādziens” pirms Trampa paziņojuma pārsteidza ne vienu vien. Daži tirgus analītiķi saka, ka šī neparastā aktivitāte rada iespaidu, ka treideri bijuši savlaikus informēti par šādu Trampa lēmumu. Tirgus stratēģi norādījuši, ka liela apmēra darījumi agrā rīta stundā ir neparasta parādība, kad nav pausti būtiski ekonomikas dati vai Federālās rezervju sistēmas pārstāvju paziņojumi. “Kāds tikko kļuva krietni bagātāks,” notikušo laikrakstam komentēja kāds liela hedžfonda portfeļu pārvaldnieks.
Baltā nama pārstāvis Kušs Desai paziņojis “Financial Times”, ka Trampu un viņa administrācijas locekļus interesē tikai tas, kas nāk par labu amerikāņu tautai, un Baltais nams “nepieļauj, ka kāda administrācijas amatpersona gūtu nelikumīgu peļņu no iekšējās informācijas izmantošanas, bet jebkādi nepierādīti mājieni par to, ka amatpersonas ar to nodarbojas ir nepamatoti un bezatbildīgi”.
Tiesa, šis ir jau trešais gadījums šogad, kad aizdomīgi “pareģi” spējuši nopelnīt brangu naudu burtiski īsu mirkli pirms kāda būtiska Trampa paziņojuma.
Jauns.lv jau vēstīja, ka uzreiz pēc Jaungada pasauli pārsteidza kāds anonīms spēlmanis, kurš nopelnīja gandrīz pusmiljonu dolāru ar likmi par Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro gāšanu, kas tika veikta īsu brīdi pirms oficiāla paziņojuma par Maduro sagūstīšanu. Līdzīgs scenārijs atkārtojies pēc Irānas augstākā vadoņa Ali Hameneji likvidēšanas 28. februārī, kad vairāki anonīmi spēlmaņi to aizdomīgi precīzi prognozēja, veicot likmes dažas stundas pirms notikuma. Tas radīja aizdomas, ka ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju saistītas personas piepelnās ar iekšējas informācijas izmantošanu.
Kad 28. februārī daudzus pasaulē pārsteidza ziņas par ASV un Izraēlas sāktajiem triecieniem Irānai, izveicīgi cilvēki jau bija ķērušies pie naudas pelnīšanas prognožu tirgos, piemēram, “Kalshi” un “Polymarket”. Tirgus uzraudzības programmatūras uzņēmums “Bubblemaps” jau tajā rītā paziņoja, ka identificējis vairākus jaunus, ar “Polymarket” saistītus kriptovalūtu makus, kas kopumā veikuši likmes vairāk nekā 1,2 miljonu dolāru (1,03 miljoni eiro) apmērā saistībā ar triecieniem Irānai. Savā paziņojumā uzņēmums norādīja, ka atklājis sešus aizdomīgus kontus, kuri veica likmi dažas stundas pirms triecienu sākšanas, turklāt viens no viņiem uzlika 26 000 dolāru, laimējot vairāk nekā 200 000 dolāru. Kāds cits lietotājs, kas identificēts pēc konta nosaukuma “Magamyman” laimēja gandrīz 600 000 dolāru, “uzminot” triecienu sākumu.
Pirms tam kriptovalūtu platformā “Polymarket” 2. janvārī kāds anonīms lietotājs, kurš pievienojās platformai tikai iepriekšējā mēnesī, veica četras likmes kopumā 32 537 ASV dolāru vērtībā, un visas saistībā ar Venecuēlu, tostarp likmes par to, ka Maduro tiks gāzts līdz 2026. gada 31. janvārim un ASV invāzija Venecuēlā notiks līdz šim pašam datumam. Jau 3. janvāra rītā sekoja Baltā nama paziņojums par Maduro sagūstīšanu militāras operācijas rezultātā, šādi šim spēlmanim ļaujot nopelnīt 436 759,61 dolāru.
“Polymarket”, kas tikai pagājušajā gadā ieguva regulatora atļauju darboties ASV, ir viena no daudzajām totalizatoru platformām, kas ASV gūst aizvien lielāku popularitāti. Iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas laikā azartspēļu nozare bija pakļauta stingrākai uzraudzībai, bet Trampa prezidentūras laikā guvusi lielāku labvēlību. Neliela nianse, prezidenta vecākais dēls Donalds Tramps juniors strādā par padomdevēju gan “Polymarket”, gan “Kalshi”, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.