Cēzars brīdina par Putina plāniem, kurus viņš centīsies īstenot dažu mēnešu laikā
Leģiona "Krievijas brīvība" runasvīrs Maksimilians Androņņikovs ar iesauku Cēzars uzskata, ka Putins varētu uzbrukt Eiropai, neizbeidzot karu Ukrainā.
"Pirmkārt, Tramps ir ievērojami paaugstinājis naftas cenas, kas veicina Putina izaugsmi. Otrkārt, viņš ir aizmiglojis fokusu un novirzījis ASV un potenciāli pat Eiropas resursus uz Persijas līci, un Putins to ir izmantojis savā labā. Viņš palielina grupējumu, kas konfrontē Baltijas valstis un Poliju," paziņoja Cēzars.
Maksimilians Androņņikovs intervijā ICTV kanālam vietnē "YouTube" apsprieda Putina plānus un to, kad viņš varētu mēģināt tos īstenot.
"Ir pierādījumi, ka tur ir izvietotas daudzas bruņumašīnas. Krievijas ģenerāļi saprot, ka tās šeit vairs nav noderīgas. Ukrainā viņi netiks tālāk par pirmo pagriezienu, bet tur, ar veco NATO paradigmu, viņi joprojām var cīnīties. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka pēc diviem vai trim mēnešiem viņš izlems uzbrukt Baltijas valstīm vai izveidot koridoru kaut kur Kaļiņingradas apgabalā," ziņoja "Krievijas brīvības" cīnītājs.
Cēzars arī atzīmēja: "Mums, no saprātīgu cilvēku viedokļa, tās šķiet muļķības, jums jāatzīst. Viņam ir grūts, ieildzis konflikts Ukrainā, grūts karš, no kura viņš, šķiet, vienkārši nevar izkļūt. Paskatieties, ko Hitlers izdarīja 1941. gadā. Arī viņš nonāca pilnīgā strupceļā ar Lielbritāniju. Kad Lielbritānija atvairīja gaisa ofensīvu un uzvarēja kaujā par Lielbritāniju, Hitlers, saprotot, ka karš ieilgst, nolēma uzbrukt otrā flangā, savam "zvērinātam draugam" Staļinam, kurš arī gatavoja uzbrukumu viņam. Nolēma uzbrukt pirmais."