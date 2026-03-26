Pēc autoavārijas atlabušais 18 gadus vecais Ādams Kadirovs parādījies publiski ar majora pagoniem
Čečenijas līdera Ramzana Kadirova dēls Ādams Kadirovs sanāksmē ar Čečenijas drošības spēkiem parādījās formas tērpā ar majora pagoniem, lai gan iepriekš netika ziņots, ka viņam piešķirta šāda virsnieka pakāpe.
Astoņpadsmit gadus vecais Ādams Kadirovs, Čečenijas līdera Ramzana Kadirova dēls, parādījies publiski, valkājot virsnieka pagonus. Ramzans Kadirovs sociālajos tīklos ievietoja video no Čečenijas drošības spēku komandieru sanāksmes. Ādams Kadirovs sanāksmē uzstājās, ģērbies militārā kamuflāžas tērpā. Uz katra pagona ir attēlota viena vidēja lieluma zvaigzne, kas atbilst Krievijas armijas majora pakāpei.
Iepriekš ne Ramzans Kadirovs, ne Krievijas propagandas mediji neziņoja, ka 18 gadus vecais Ādams ir paaugstināts majora pakāpē. Arī pats Ādams par to neko nav teicis.
Ādams Kadirovs ir Ramzana Kadirova jaunākais dēls. Viņš ir dzimis 2007. gadā un veidojis strauju "karjeru" Krievijas varas struktūrās, kas ir pakļautas oficiālajai Groznijai. 15 gadu vecumā viņš tika iecelts par drošības nodrošinājuma nodaļas vadītāju Čečenijas Republikas vadītājam. 2023. gadā Ādams kļuva par Šeiha Mansura Čečenijas bataljona kuratoru, bet 2024. gadā par V. V. Putina vārdā nosauktās Krievijas Speciālo spēku universitātes kuratoru Gudermešā. 2025. gadā Ādams Kadirovs sāka pārraudzīt Čečenijas Republikas Iekšlietu ministriju un kļuva par Arābu šķīrējtiesas locekli, ko izveidoja Arābu ekonomiskās savienības padome. Čečenijas vadītāja jaunākais dēls ir Republikas varonis un ir apbalvots ar Kadirova ordeni un Krievijas Rosgavrdes departamenta medaļām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ādamam Kadirovam pēc ceļu satiksmes negadījuma Groznijā tika izņemts viens no iekšējiem orgāniem.