Kadirova dēlam pēc autoavārijas Groznijā izņemts viens no orgāniem, bet tas nav trakākais
Gandrīz mēnesi pēc skaļās autoavārijas Groznijā, kurā bija iesaistīts Ādams Kadirovs, ir parādījusies jauna informācija par Čečenijas līdera dēla veselības stāvokli.
"Novaja Gazeta Evropa", atsaucoties uz avotiem, ziņo, ka Ādamam Kadirovam tika izņemta liesa un diagnosticēti vairāki citi ievainojumi. Saskaņā ar laikraksta sniegto informāciju, pēc liesas izņemšanas Kadirova dēlam vismaz sešus mēnešus ir noteikta stingra diēta. Tā ietver pilnīgu taukainas gaļas, pikantu un sāļu ēdienu izslēgšanu no uztura.
Jāatzīmē, ka, lai gan liesa nav svarīgs orgāns, tās izņemšana vājina imūnsistēmu, palielinot infekcijas risku. Žurnālistu avoti ziņo arī, ka galvas traumas rezultātā Ādamam Kadirovam bija žokļa lūzums, kas kādu laiku liedza viņam ēst cietu pārtiku.
Saskaņā ar publikācijas avotiem, viena no nopietnākajām negadījuma sekām ir redzes nerva bojājums, kas var izraisīt redzes zudumu vienā acī.
Ziņas par negadījumu Groznijā, kurā bija iesaistīts Kadirova dēls, parādījās 16. janvārī. Pirmais par to ziņoja Čečenijas opozīcijas kanāls "NIYSO". Vēlāk ziņojumi par negadījumu parādījās vairākos citos plašsaziņas līdzekļos. Ādams Kadirovs tajā pašā dienā tika evakuēts uz Maskavu un hospitalizēts Botkina slimnīcā, lai gan avoti norādīja, ka nav steidzamas nepieciešamības pēc transportēšanas. Pēc viņu teiktā, ārstēšanu varēja veikt Čečenijā, taču Čečenijas režīms vēlējās būt drošs, jo īpaši ņemot vērā, ka Ādams tiek uzskatīts par iespējamu sava tēva pēcteci republikas vadītāja amatā. Negadījumā cieta arī trīs apsardzes darbinieki, tostarp Apti Irashanovs un Bislans Kaimovs. Pēdējam, iespējams, bija smaga smadzeņu trauma, ko sarežģīja paralīze.