Kadirova ģimenē pēc avārijas valda spriedze un milzīga drošība, Ādams savas rētas slēpj ar grimu
Krievijas mediji ziņo, ka Čečenijas vadītāja Ramzana Kadirvoa dēls Ādams vēl nav atguvies no autoavārijā gūtajām traumām un ir spiests slēpt savas rētas ar grimu.
Nesen Groznijā notika Čečenijas līdera meitas Hadižatas Kadirovas dzimšanas dienas svinības. Klāt bija arī viņas brālis Ādams, kurš nesen cieta smagā autoavārijā. Viņa veselības stāvoklis nebija no tiem labākajiem. Ar šo informāciju dalījās ietekmīgs Krievijas resurss "VchK-OGPU", ko, domājams, Krievijas slepenie dienesti izmanto informācijas nopludināšanai.
Ādams Kadirovs pirms mēneša, 16. janvārī, bija iesaistīts autoavārijā. Tajā dienā "zelta jaunība" sarīkoja sacīkstes Groznijas centrā, kā rezultātā notika smaga avārija. Čečenijas līdera dēls, kurš, iespējams, izraisīja negadījumu, steidzami ar speciālu reisu tika nogādāta ārstēšanai Maskavā. "Telegram" kanāls ziņo, ka Ādams Kadirovs ir atgriezies Groznijā un pat apmeklējis savas māsas dzimšanas dienas ballīti. Tomēr viņa stāvoklis nav no labākajiem.
"Saskaņā ar avotiem, Ādams Kadirovs bija manāmi zaudējis svaru un pārvietojās ar grūtībām, bet viņa seja bija klāta ar grimu. Papildus liesas traumai Čečenijas Republikas vadītāja dēlam bija arī žokļa lūzums, kura dēļ viņam tika veiktas vairākas operācijas," ziņoja kanāls.
Blogeri vēsta, ka Kadirova meitas dzimšanas dienas svinības tika svinētas ar dziedāšanu un dejošanu, taču ģimenē valdīja ievērojama spriedze. Tika ieviesti vēl nepieredzēti drošības pasākumi. "Viesi tika pakļauti pastiprinātai drošības pārbaudei un pilnīgam mobilo tālruņu lietošanas aizliegumam. Un pat viesiem, kas Kadirova ģimenei bija labi pazīstami, bija aizliegts personīgi pasniegt dāvanas dzimšanas dienas meitenei. Dāvanas savāca mājā izvietotie speciālie aģenti. Viņi tās paņēma un nogādāja apsardzei," ziņoja Krievijas konts.
Šādi drošības pasākumi liecina, ka Kadirova ģimene baidās no atentāta mēģinājuma. Pastāv spekulācijas, ka negadījums, kurā bija iesaistīts Čečenijas līdera jaunākais dēls Ādams, varētu būt karš par troņa mantojumu.