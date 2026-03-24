Z blogeris mudina krievus gatavoties sliktākajam: "Būs vēl viena traģēdija"
Bijušais tā dēvētās "Doneckas tautas republikas" komandieris un populārais Z blogeris Aleksandrs Hodakovskis savā jaunākajā ierakstā aicinājis krievus gatavoties sliktākajam.
Bijušais pašpasludinātās Doneckas tautas republikas līderis, separātistu bataljona "Vostok" komandieris Aleksandrs Hodakovskis publicēja ierakstu, kurā atzina Krievijas nenovēršamo ietekmes zaudēšanu Kubā.
Savā ierakstā viņš rakstīja, ka Kubas režīms "tuvojas beigām", un prognozēja, ka "mūsu acu priekšā notiks vēl viena traģēdija".
Krievijas varas iestādes dažādos līmeņos turpina gatavot Krievijas auditoriju vēl viena svarīga Krievijas interešu placdarma zaudēšanai. Hodakovskis mēģināja krieviem paskaidrot, ka zaudējumi Venecuēlā un Sīrijā Maskavai nav nopietni, bet Kuba, kas atrodas 180 km attālumā no ASV dienvidu robežas, atšķiras no pārējiem.
Signāls par jaunu zaudējumu
Savā publikācijā Hodakovskis salīdzināja Kubu ar Venecuēlu un Sīriju, nosaucot to par īpašu simbolu vecākajai paaudzei. Viņš arī skaidri norādīja, ka Maskava vairs nespēj ietekmēt situāciju. Pēc viņa teiktā, iepriekšējās spiediena sviras vairs nedarbojas.
Saruna par neveiksmju ķēdi
Šis paziņojums izskan laikā, kad tiek runāts par Krievijas ietekmes mazināšanos vairākās valstīs, kur Maskava gadiem ilgi ir centusies saglabāt politisko un militāro klātbūtni. Diskusijās arvien vairāk tiek izvirzīta doma, ka pēc Venecuēlas, Sīrijas un Irānas vājināšanās Kremlis varētu saskarties arī ar Kubas zaudējumu. Tas nozīmē ne tikai politisku triecienu, bet arī risku zaudēt ilgtermiņa ieguldījumus.