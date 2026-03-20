VIDEO: okupantu vērienīgā ofensīva netālu no Limanas piedzīvojusi īstu slaktiņu
Krievijas armija uzsāka pavasara-vasaras ofensīvu netālu no Limanas, kā rezultātā cieta lielus zaudējumus.
19. martā Krievijas okupācijas armija mēģināja izlauzties cauri frontei Limanas virzienā. Grupējums tika sakauts kopā ar tā tehniku. Par to X ziņoja Ukrainas militārpersona, kas pazīstama ar iesauku "Kriegsforscher".
Krievijas bruņotie spēki ofensīvā meta ievērojamus spēkus, lai izlauztos cauri Limanas virzienam. Tomēr uzbrukums apstājās galvenokārt tāpēc, ka Ukrainas bruņotie spēki kontrolēja kaujas lauku ar droniem.
"Šodien krievi uzbruka netālu no Limanas. Izmantojot dronus, Ukrainas kājnieki iznīcināja divus tankus, piecus bruņutransportierus (BTR-82AT un BTR-70M), piecus BMP-3, divus BMP-2 un vairāk nekā 40 kvadriciklus... Īsts slaktiņš," sacīja Kriegsforscher.
Viņš piebilda, ka liels skaits ienaidnieka transportlīdzekļu tika uzspridzināti ar mīnām, ko attālināti izvietoja tie paši droni. "Mēs zinājām, ka viņi plāno uzbrukumu. Visi bija sagatavojušies," atzīmēja karavīrs.
Viņš piebilda, ka divas dienas iepriekš krievi arī bija mēģinājuši ievērojamā skaitā izlauzties Pokrovskas virzienā. Neveiksmīgi. Ofensīvā piedalījās Krievijas bruņoto spēku 6. tanku pulks. Tikai viena uzbrukuma laikā ienaidnieks zaudēja trīs BMP-2, tanku un aptuveni 10 kvadriciklus. Krievi uzbruka arī citiem ciemiem Pokrovskas tuvumā, taču visi uzbrukumi tika atvairīti. "Pavasara saasinājums?" jautāja Kriegsforšer.
Cits karavīrs ar nosaukumu "Bahmutas Dēmons" norādīja, ka krievi cenšas "pārbaudīt" Ukrainas aizsardzību pirms plaša mēroga ofensīvas.
"Viņi zondēs aizsardzību, kur vien varēs. Viņi mēģina atrast vājās vietas, kur uzbrukt, kad sāks zaļot. Neatradīs," apliecināja karavīrs.
Karu atbalstošais "Telegram"" kanāls "Ukraine Context" uzskata, ka šāda okupantu aktivitāte iezīmē pavasara-vasaras ofensīvas sākumu. "Šodien Krievijas pavasara-vasaras ofensīva faktiski sākās netālu no Limanas. Rezultāts nav labāks kā Rodninskes-Huļajpoles sektorā... Simtiem "200 [kritušie]" un "300 [ievainotie]"," rakstīja kanāls.
17. martā krievi, izmantojot miglu, faktiski mēģināja izlauzties cauri netālu no Rodninskes-Huļajpoles. Daži okupanti devās uz priekšu zirgu mugurā. Ukrainas bezpilota sistēmu spēki sagrāva šo uzbrukumu, pirms tas pat sākās, Krievijas bruņotie spēki cieta simtiem upuru. Ir skaidrs, ka Ukrainas Aizsardzības spēki, pateicoties droniem, pilnībā kontrolē frontes līniju.
Krievijas 2026. gada pavasara-vasaras ofensīvas kampaņa ir sākusies, taču tā sākās katastrofāli, ar rekordlieliem personāla zaudējumiem. Tā raksta militārais eksperts Aleksandrs Kovaļenko, komentējot Krievijas armijas zaudējumu rādītājus pēdējās divās dienās. Viņš lēš, ka, ja šāds temps turpināsies, Krievija varētu sasniegt līmeni līdz pat 50 000 nogalinātu okupantu mēnesī.