Sāpīgs trieciens Putinam - Zelenskis atklāj, kāpēc okupanti tagad izmisīgi palielina gaisa uzbrukumus
Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi paverot ceļu konflikta diplomātiskam risinājumam, svētdien intervijā ASV raidorganizācijai CBS pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Zelenskis sacīja, ka Krievijas armija kopš decembra beigām arvien vairāk pakļauta spiedienam, ciešot smagus zaudējumus. Ukrainas armija atgūst vairāk teritoriju, nekā iebrucēji okupē, norādīja prezidents, piebilstot, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins reaģē uz zaudējumiem, palielinot gaisa triecienu intensitāti.
Krievijas vājums dod iespēju rast diplomātisku risinājumu pirms nākamās ziemas iestāšanās, uzskata Zelenskis. Tomēr viņš piebilda, ka tam būtu nepieciešams iekšējs spiediens uz Putinu, kā arī pastiprināts ASV un Eiropas sankciju spiediens.
Arī Eiropai ir jāsēžas pie sarunu galda, iespējams, trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju, ierosināja Ukrainas prezidents.
Zelenskis kritizēja sankciju mīkstināšanu pret Krieviju saistībā ar naftas krīzi, ko izraisīja ASV karš pret Irānu. "Sankciju atcelšana ir palīdzība Krievijas karavīriem," viņš uzsvēra.