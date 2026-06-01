Amerikāņu militārpersonas sekmīgi iznīcinājušas pretgaisa aizsardzības iekārtas.
Šodien 08:08
Saasinājums Tuvajos Austrumos: ASV dod atbildes triecienu Irānai
Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki ir devuši triecienus Irānas radaram un bezpilota lidaparātu vadības punktiem. Vašingtonā skaidro, ka šī militārā operācija bijusi tieša atbilde uz amerikāņu drona "MQ-1" iznīcināšanu virs starptautiskajiem ūdeņiem.
Saskaņā ar ASV Centrālās pavēlniecības sniegto informāciju, amerikāņu militārpersonas sekmīgi iznīcinājušas arī pretgaisa aizsardzības iekārtas, vēl vienu vadības punktu un divus trieciendronus, kas radīja reālus draudus kuģiem šajā reģionā.
Šis militārais saasinājums seko neilgi pēc tam, kad no Irānas izšautas raķetes un bezpilota lidaparāti veica uzbrukumu Kuveitai.
Ņemot vērā asās domstarpības jautājumā par Irānas kodolprogrammu, ASV prezidents Donalds Tramps pēdējā brīdī bija apturējis iecerētās vienošanās noslēgšanu ar Teherānu.