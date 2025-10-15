Sīrijas pagaidu prezidents Šaraa Maskavā tiekas ar Putinu
Sīrijas pagaidu prezidents Ahmeds aš Šaraa ceturtdien ieradies oficiālā vizītē Maskavā un Kremlī ticies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Sīrijas nemiernieki Šaraa vadībā decembrī ieņēma Damasku un gāza ilggadējo prezidentu un Maskavas sabiedroto Bašaru al Asadu, kas tagad patvēries Krievijā. Maskava oficiāli atzinusi jauno Sīrijas varu.
Kremlis publicējis video ar pirmajām Putina un Šaraa tikšanās minūtēm. Putins sacīja, ka Maskava attiecībās ar Damasku vienmēr "vadījusies pēc Sīrijas tautas interesēm", un atgādināja, ka šīs attiecības vienmēr ir bijušas draudzīgas.
Šaraa savukārt apliecināja, ka Sīrijas varasiestādes ievēros visas vienošanās, kas iepriekš panāktas ar Krieviju. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vēl pirms tikšanās pauda, ka līderi runās arī par Krievijas militārajām bāzēm Sīrijā, kas izveidotas Asada režīma laikā.
Krievijas militārā klātbūtne valstī ir samazināta, taču bāzes Hmeimimā un Tartūsas ostā joprojām ir. Ziņu aģentūra "Reuters" un vairāki arābu mediji pirms vizītes rakstīja, ka Šaraa sarunās Maskavā varētu oficiāli pieprasīt Asada izdošanu.
Krievija 2015. gadā iejaucās Sīrijas pilsoņkarā Asada pusē. Oficiāli tas tika pamatots ar cīņu pret teroristisko organizāciju "Islāma valsts", taču Krievijas kara lidmašīnas veica triecienus arī nemiernieku grupējumiem, kas nebija saistīti ar "Islāma valsti".