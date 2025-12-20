No diktatora par acu ārstu: gāztais Sīrijas prezidents Asads Maskavā mācās krievu valodu un kaļ pārsteidzošus nākotnes plānus
Gāztais Sīrijas prezidents Bašars al Asads, kurš šobrīd dzīvo trimdā Krievijā, apgūst krievu valodu un atsvaidzina savas zināšanas medicīnā, lai varētu atgriezties pie oftalmologa profesijas.
Atsaucoties uz informētu avotu, britu izdevums “The Guardian” norāda, ka bijušais Sīrijas līderis “to darot to sava prieka pēc". Pirms stāšanās Sīrijas prezidenta amatā Asads bija apguvis oftalmoloģiju Damaskā un Londonā, kā arī praktizējis šajā specialitātē.
Pēc laikraksta rīcībā esošās informācijas, Asads ar ģimeni apmeties elitārajā Maskavas apgabala rajonā Rubļovkā. Tiek ziņots, ka finansiālas problēmas viņš neizjūt, jo ievērojamu daļu savu līdzekļu paspējis pārskaitīt uz Krieviju vēl pirms Rietumu sankciju ieviešanas.
Maskavā viņam netiek prognozēta nekāda politiskā nākotne, turklāt Kremļa saimnieks Vladimirs Putins pret viņu izturas distancēti. Atsaucoties uz kādu avotu Kremlī, izdevums norāda, ka Putins pret bijušo sabiedroto izturas vēsi, jo viņam "nav pacietības pret līderiem, kuri zaudējuši varu".
Tiek ziņots, ka Asads vēlējies publiski izklāstīt savu versiju par režīma krišanu un atspēkot izskanējušās apsūdzības par savu radinieku pamešanu bēgšanas laikā. Bijušas pat ieplānotas intervijas propagandas telekanālam "Russia Today" un kādam ASV podkāsta vadītājam, taču tās tā arī nav notikušas.
Jau ziņots, ka Sīrijas diktators no valsts aizbēga 2024. gada 8. decembrī, kad nemiernieku spēki pietuvojās galvaspilsētai Damaskai. Viņu un dēlus evakuēja Krievijas militārpersonas. Maskavā viņus sagaidīja dzīvesbiedre Asma, kura tur ārstējās no leikēmijas.
Laikraksts atzīmē, ka gāztā diktatora ģimene labprātāk būtu devusies uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), taču galu galā palikusi Krievijā.