Vēsturisks brīdis Ķengaragā - jaunajā galapunktā iekripo pirmais tramvajs. VIDEO
Pirmdien, 1. jūnijā, galvaspilsētā svinīgi atklāts 7. tramvaja līnijas pagarinājums un durvis vēris pilnīgi jaunais mobilitātes punkts "Ķengarags".
Kā soctīklos lepni paziņojis uzņēmums "Rīgas satiksme", pirmais tramvajs jau ir veiksmīgi iebraucis jaunajā galapunktā, iezīmējot nozīmīgu pagrieziena punktu pilsētas sabiedriskā transporta attīstībā un ievērojami atvieglojot pasažieru ikdienu.
"Mēs katrs esam daļa no ceļa, kur iepriekšējais posms kļūst par pamatu jaunam turpinājumam," šādi sociālajā tīklā "X" vēsturisko notikumu komentēja "Rīgas satiksmes" pārstāvji, publicējot kadrus ar pirmo tramvaju, kas svinīgi iebrauc jaunajā pieturvietā.
Projekta galvenais mērķis ir būtiski uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību Ķengaraga iedzīvotājiem. Jaunais mobilitātes punkts "Ķengarags", kas izbūvēts Latgales un Višķu ielu krustojumā, izveidots tā, lai pārsēšanās starp dažādiem transporta veidiem būtu ievērojami plūstošāka.
Kopumā 7. tramvaja sliežu ceļš ir pagarināts par 2,2 kilometriem. Taču tas nav vienīgais jaunums maršrutu tīklā – lai savienojums būtu pilnvērtīgs, pa Višķu ielu 300 metru garumā ir pagarināts arī 15. trolejbusa maršruts, kas tagad pasažierus nogādā tieši līdz jaunajam un modernajam mobilitātes punktam.
Līdz ar sliežu izbūvi teritorija pie Latgales un Višķu ielu krustojuma ir piedzīvojusi ievērojamas vizuālas un praktiskas pārmaiņas. Izbūvēta jauna dispečeru ēka un droši pievedceļi sabiedriskajam transportam. Domājot par pasažieru ērtībām, uzstādītas plašas nojumes, kur patverties no laikapstākļiem, un mūsdienīgi informācijas tablo. Tāpat apkārtne ir apzaļumota un ierīkots jauns ielu apgaismojums.
Vērienīgo tramvaja līnijas pagarinājuma projektu – no būvprojekta izstrādes līdz pat būvdarbiem un autoruzraudzībai – īstenoja ceļu būves uzņēmums SIA "Binders".