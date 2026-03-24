VIDEO: Ukrainas bruņoto spēku virsnieks ziņo, ka Krievija gatavo jaunu ofensīvu Kupjanskā
Krievijas armija veic zondēšanu Ukrainas bruņoto spēku aizsardzības līnijās netālu no Kupjanskas un gatavojas atkārtotam uzbrukumam pilsētai.
Pēc tam, kad Krievijas armija pilnībā zaudēja kontroli pār Kupjansku, Krievijas karaspēks atkal mēģina izdarīt spiedienu Kupjanskas virzienā un palielina uzbrukuma operāciju skaitu.
Par to "Suspilne" kanālā paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 43. atsevišķās mehanizētās brigādes virsnieks Arturs Martirosjans. Intervija tika pārraidīta vietnē "YouTube".
Karavīrs norāda, ka pēdējās nedēļas laikā Kupjanskas virzienā jau ir reģistrēti divi intensīvu Krievijas uzbrukumu mēģinājumi, lai gan iepriekš apgabals bija relatīvi mierīgs. Turklāt okupanti ir sākuši biežāk izmantot motociklus un kvadriciklus, lai palielinātu uzbrukumu ātrumu un mobilitāti.
Krievijas armijas galvenais mērķis joprojām ir Kupjanskas pilnīga ieņemšana. Tomēr viņu klātbūtne pašā pilsētā pašlaik ir minimāla. Atsevišķas iebrucēju grupas slēpjas pagrabos un aktīvi neiesaistās kaujā.
Militārpersona norāda, ka uzbrukumu intensitāte varētu vēl vairāk pieaugt, iestājoties pilnīgam pavasarim, kad laika apstākļi būs labvēlīgi masveida uzbrukumiem. Tiek reģistrēta arī okupācijas spēku palielināšanās tiešajā aizmugurē.
Vienlaikus Martirosjans uzsver ienaidnieka pastiprināto dronu izmantošanu. Okupanti vervē vairāk operatoru un tehniski palielina FPV lidojuma diapazonu līdz 40-50 km. Virsnieks norāda, ka krievu vidēja termiņa taktika būs izsmelt Ukrainas aizsardzības spējas un loģistiku.