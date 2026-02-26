Ukrainas drošībnieki novērsuši okupantu izrāvienu Kupjanskas virzienā, aizturēts 49 gadus vecs GRU aģents
Ukrainas Drošības dienests (SBU) Harkivas apgabalā aizturēja GRU aģentu, kurš vāca okupantu uzbrukumu koordinātas Kupjanskai. Viņam draud mūža ieslodzījums.
SBU aizturēja Krievijas militārās izlūkošanas (GRU) aģentu, kurš palīdzēja sagatavot jaunus okupantu izrāviena mēģinājumus Kupjanskas virzienā, nododot tiem informāciju par Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām.
Saskaņā ar SBU preses dienesta sniegto informāciju, 49 gadus vecais Harkivas apgabala iedzīvotājs slēpās no iesaukšanas vecāku mājās Čuhujivkas rajonā un nonāca drošības dienesta uzmanības lokā pēc tam, kad prokrieviskos "Telegram" kanālos sāka meklēt veidus, kā nelegāli iekļūt agresorvalstī.
GRU virsnieks sazinājās ar viņu prokremliskā tērzētavā, piedāvājot sadarbību apmaiņā pret "evakuāciju", un vīrietis piekrita. Pēc savervēšanas GRU aģents patrulēja frontes līnijas rajonus, dokumentējot Ukrainas Aizsardzības spēku vienību atrašanās vietas un atzīmējot to koordinātas pakalpojumā "Google Maps". Viņš izmantoja vecāku mājas pagalmu kā novērošanas punktu, no kura izsekoja Ukrainas artilērijas uguns virzienu un laiku, veica papildu izlūkošanu aizdomīgo artilērijas pozīciju tuvumā un saglabāja datus savā viedtālrunī, lai tos vēlāk pārsūtītu krievu okupantiem.
SBU virsnieki nekavējoties aizturēja Krievijas aģentu un veica virkni pasākumu, lai nodrošinātu Ukrainas militāro objektu drošību. Kratīšanas laikā tika konfiscēts telefons, kurā bija pierādījumi par sadarbību ar Krievijas militāro izlūkdienestu. Okupantu līdzdalībniekam tika izvirzītas apsūdzības pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 111. panta 2. daļas (valsts nodevība kara stāvokļa apstākļos). Tiesa viņam piesprieda pirmstiesas apcietinājumu bez drošības naudas, kas paredz mūža ieslodzījumu ar mantas konfiskāciju.