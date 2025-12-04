"Z" kanāli sarīko skandālu par situāciju Kupjanskā: Putins krieviem melojis
Krievijas militārie blogeri "Z" propagandas kanālos atklāti noliedz Putina apgalvojumus par Kupjanskas ieņemšanu. No iekšienes pienāk pavisam citi ziņojumi - nekāda progresa, tikai zaudējumi un panika komandieru vidū.
Krievijas "Z" propagandas kanālos ir izcēlies skandāls, jo propaganda apgalvo, ka "Kupjanska tūlīt tiks ieņemta", savukārt paši prokrieviskie blogeri atklāti raksta pretējo.
Spriežot pēc viņu ziņojumiem, situācija pilsētas tuvumā ir tālu no uzvarošajiem ziņojumiem, ko Gerasimovs ziņo Putinam.
Saskaņā ar DONTSOPWAR un "Spēku grupa "Rietumi"" kanāliem Krievijas karaspēks negūst reālu progresu. Frontes līnija joprojām ir stabila, kaujas ir lokalizētas, un apgalvojumi par kontroli pār pilsētu "Z" televīzijā ir tikai tukši vārdi.
Fotoattēli un video liecina, ka Krievijas pozīcijas nemainās, un loģistika ir kritiski nepilnīga. Piegādes galvenokārt tiek piegādātas pa gaisu, piespiežot karavīrus burtiski lūgt dronus un munīciju.
Lai slēptu Gerasimova melus, karavīri tiek dzīti uzbrukumos
Blogeri raksta, ka lēmumu turpināt ofensīvu nosaka nevis faktiskā situācija frontē, bet gan Krievijas pavēlniecības vēlme ziņot par panākumiem. Tā rezultātā "puiši tiek dzīti uz priekšu - uz priekšu apšaudes un dronu uzbrukumu laikā", lai ziņojumi sakristu ar to, ko Gerasimovs ziņojis Putinam.
"Z" kopienā atzīst, ka uzbrukums Kupjanskai atgādina tipisku krievu "gaļas karu". Karaspēks tiek mests pret nocietinātām Ukrainas pozīcijām bez pietiekama atbalsta, artilērijas un tehnikas. Vietējie komandieri stiprina barjeras un izvieto mīnas nevis lai izlauztos cauri, bet lai kaut kā sagatavotos Ukrainas pretuzbrukumiem.
Pat "Z" kanāli to dēvē par izgāšanos
Krievijas propagandisti – tie paši, kas gadiem ilgi slavēja armiju – tagad raksta tieši: "Noņemiet savas rozā brilles, politurki visus maldina." Viņi atzīst, ka Putina vārdi par "drīzu Kupjanskas atbrīvošanu" nav patiesi. Gandrīz nav progresa, mikrorajoni nav pārņemti, uzdevumi nav izpildīti, motivācija mazinās un zaudējumi pieaug.