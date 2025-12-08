Krievijas ofensīva netālu no Kupjanskas ir apstājusies: ukraiņi ir pārrāvuši loģistiku un padzinuši okupantus
Ukrainas bruņotie spēki saglabā iniciatīvu netālu no Kupjanskas, sistemātiski spiežot ienaidnieku un traucējot tā loģistiku. Krievijas mēģinājumi izlauzties Pokrovskā un Zaporižjas virzienā ir cietuši neveiksmi.
Krievijas armija turpina izmisīgos mēģinājumus izlauzties cauri Kupjanskai, taču tās ofensīva ir apstājusies. Pēc militāro analītiķu domām, okupanti vienlaikus saskaras ar katastrofālām apgādes problēmām un nespēju virzīties uz priekšu nevienā sektorā.
Krievijas 1. tanku armija un 68. motorizētās strēlnieku divīzijas vienības ir izsmeltas. Pēc Konstantīna Mašoveca teiktā, Maskava vairs nevar izdarīt spiedienu uz pašu Kupjansku: okupanti ir spiesti noturēt ieņemtās teritorijas un neveiksmīgi uzbrukt Zaoskola, Kupjanskas-Uzlovaja un Jubileinija mikrorajoniem. Nav nekāda progresa — tikai lieli zaudējumi.
Okupantu loģistika sabrūk
Krievijas loģistika faktiski ir sabrukusi. Galvenie apgādes ceļi ir pakļauti Ukrainas dronu uzbrukumiem, un Ukrainas bruņotie spēki tik cieši kontrolē Oskolas upes šķērsojumu, ka krievu karavīri ar "rokām un kājām" velk munīciju pa cauruļvadu . Arī cita apgādes līnija — caur Kondrašivku un Holubivku — arī ir pakļauti uzbrukumiem.
Savukārt Ukrainas vienības uzmanīgi spiež ienaidnieku rietumu flangā: Ukrainas bruņoto spēku grupas pārbauda okupantu pozīcijas un pakāpeniski izsit tos no spēles. Arī militārais analītiķis ar iesauku "Mučnojs" papildina ainu.
Uzbrukumi Pečenegu dambim un Ukrainas gatavība
Neveiksmju laikā krievi ir pastiprinājuši uzbrukumus Pečenegu dambim. Tomēr, kā uzsver 16. armijas korpuss, Ukraina jau sen ir sagatavojusi apvedceļus, uzkrājusi krājumus un ir gatava ātri atjaunot pārceltuvi. Krievijas uzbrukumiem nebūs kritiskas ietekmes uz kaujas gaitu. Krievijas problēmas ir sistēmiskas. Huļaipoles tuvumā tiek kavēti viņu plāni sasniegt Zaporižjas sektoru.
Pokrovskā un Mirnohradā notiek sīvas kaujas, taču arī tur Maskavas taktiskie plāni ir "izgāzušies", atzīmē "Bahmutas dēmons". Uz šī fona Krievijas armijas virzības vidējais temps decembrī bija niecīgi 14 kvadrātkilometri dienā – tāds pats kā novembrī. Ofensīvai, kurai Maskavas propaganda piedēvē "stratēģiskus panākumus", tā ir neveiksme.