VIDEO: Ukrainas Nacionālā gvarde Kupjanskas virzienā likvidē okupantus un viņu slēptuves
Ukrainas Nacionālā gvarde publicējusi video ar Krievijas bruņoto spēku slēptuvju likvidāciju Harkivas apgabalā kopā ar militāro aprīkojumu un personālu.
Harkivas apgabalā Krievijas diktatora Vladimira Putina okupācijas karaspēks cieta zaudējumus, uzbrūkot Kupjanskas virzienā, ziņo Ukrainas Nacionālās gvardes Pirmās prezidenta brigādes "Bureviy" "Telegram" kanāls.
Ukrainas Nacionālā gvarde publicēja video, kurā redzama Krievijas okupantu iznīcināšana netālu no Kupjanskas. Kā uzsver Ukrainas militārpersonas, veiksmīgā operācija tika veikta pagājušajā nedēļā.
Tiek ziņots, ka nacgvardes kaujinieki veica vairākus efektīvus triecienus ienaidniekam. Šie triecieni izrādījās diezgan veiksmīgi. "Ienaidnieka (Krievijas bruņoto spēku - red.) slēptuves tika likvidētas kopā ar personālu, kā arī reaktīvā raķešu sistēma "Grad-P" un militārais kravas automobilis "Ural", kas piegādāja munīciju," atzīmē "Telegram" kanāla autori.
Nacionālā gvarde piebilda, ka katras operācijas laikā Ukrainas izlūkdienestu virsnieki un bezpilota lidaparātu operatori strādā pēc iespējas koordinētāk, lai krievu iebrucējiem nebūtu ne mazāko izredžu.
Krievu iebrucēju zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 27. augusta rītam sasnieguši 1 078 750 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 920 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī krievi zaudējuši 11 135 tankus, 23 178 bruņutransportierus, 32 024 lielgabalus un mīnmetējus, 1472 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1212 zenītartilērijas iekārtas, 422 lidmašīnas, 340 helikopterus, 53 636 bezpilota lidaparātus, 3598 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 59 887 automobiļus un autocisternas, kā arī 3950 specializētās tehnikas vienības.