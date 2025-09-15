Operācija "Kupjanskas caurule" pilnībā izgāzusies: "Z" kanāli atzīst acīmredzamo
Krievijas kara korespondenti atzīst faktu, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem ir panākumi tikai Doneckas un Zaporižjas virzienos.
Kara korespondenti aicina neticēt Kremļa medijiem, kas sākotnēji sniedz apzināti nepatiesu informāciju par situāciju kaujas laukā Ukrainā.
Tādējādi Pokrovskas apgabalā nav Ukrainas bruņoto spēku ielenkuma, kā arī Putina armijas virzības uz priekšu.
Tajā pašā laikā dažos frontes posmos Pokrovskas apgabalā ienaidnieks pamet savas pozīcijas Ukrainas bruņoto spēku triecienu ietekmē. Krievijas kara korespondenti raksta, ka ar Ukrainas bruņoto spēku rezervēm viss ir kārtībā.
Ienaidniekam ir lieli zaudējumi Volčanskas un Kupjanskas apgabalā. Ukrainas bruņotie spēki veic triecienus Putina armijai gan ar artilērijas, gan ar bezpilota lidaparātu palīdzību.
Vidēji ienaidnieks virzās uz priekšu 80 metrus nedēļā, bet pēc tam tikpat ātri atkāpjas. Operācija "Kupjanskas caurule" cieta pilnīgu neveiksmi. Ukrainas artilērija apraka visus, kas atradās tajā vai tās tuvumā. Ienaidnieks cieta lielus zaudējumus arī Sumu apgabalā.
Junakivkas apgabalā Putina armija atrodas dziļā aizsardzībā, un Krievijas bruņoto spēku ikdienas zaudējumi ir līdz 35 karavīriem un virsniekiem.
Informācija no propagandas medijiem par Ukrainas karavīru masveida padošanos neatbilst realitātei. Z kanāli sūdzējās arī par Ķīnu, kas atteicās piešķirt Krievijai finansējumu jauna gāzesvada būvniecībai.