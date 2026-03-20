Krievija cietusi šogad rekordsmagus zaudējumus 24 stundu laikā, tikai vienreiz iepriekš ukraiņiem izdevies likvidēt vairāk okupantu
Kamēr Krievija jau 1486. dienu turpina slepkavot Ukrainā, šonedēļ bijis vēsturisks notikums cīņā pret krievu okupantu armiju — 17. martā izdevās okupantiem diennakts laikā nodarīt vislielākos dzīvā spēka zaudējumus 2026. gadā. Tikai vienreiz, 2024. gada 20. oktobrī, 24 stundu laikā okupanti piedzīvoja smagākus dzīvā spēka zaudējumus.
18. martā Ukrainas Aizsardzības ministrija savā “Telegram” kanālā paziņoja, ka krievu okupanti Zaporižjas apgabalā — tajā pašā, ko Krievijas diktators Vladimirs Putins 2022. gada 30. septembrī kopā ar trim citiem Ukrainas apgabaliem oficiāli anektēja, tos ne tobrīd, ne pat pašlaik pilnībā nekontrolējot — centās izmantot miglu un sāka uzbrukumus vairākās frontes vietās. Ukrainas Aizsardzības spēki bija tam gatavi, tādējādi okupanti 17. martā zaudēja 1710 nogalinātos un ievainotos, tā arī nekur nespējot pārraut aizsardzības pozīcijas.
Savukārt Ukrainas armijas ģenerālštābs piektdien paziņojis, ka okupantu dzīvā spēka zaudējumi sasnieguši jau 1 285 700 karavīrus, un pēdējās diennakts laikā likvidēti 1610 okupanti.
2024. gada 20. decembrī diennakts laikā krievu okupanti zaudēja 2200 karavīru.
Pēdējo mēnešu laikā parasti krievu ikdienas zaudējumu apmērs svārstās no 700 līdz 900 likvidētiem karavīriem dienā, tādējādi strauji palielinājušos zaudējumu apmērs varētu liecināt, ka Putina ģenerāļi intensīvāk pieved svaigu “lielgabalgaļu”, cenšoties sākt pavasara ofensīvu.
Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs apsūdzēja Ukrainu "miera sarunu sabotāžā" un paziņoja, ka Krievija "savus mērķus sasniegs uz zemes", turpinot karot.
Vašingtonā bāzētais Kara pētījumu institūts norāda, ka pirmo reizi kopš 2023. gada novembra Ukraina ir atkarojusi vairāk teritoriju, nekā Krievijai ir izdevies sagrābt, savukārt jau trešo mēnesi pēc kārtas okupantu zaudējumi frontē pārsnieguši jauniesaukto skaitu. Februārī kopumā Krievija bija "mīnusā' par 37 kvadrātkilometriem, apgalvo Somijas izlūkošanas analītiķu grupa "Black Bird".
Iespējams, tieši ar vērienīgiem zaudējumiem frontē varētu būt saistīta Krievijas eksprezidenta un tagadējā Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Medvedeva “pamošanās”, publicējot vēstījumu, kas pat uz viņa ierasto ne visai psihiski vesela cilvēka sacerējumu fona izskatās zīmīga. Jāpiebilst, ka pirms dažiem mēnešiem šis Medvedevs publiski pafantazēja savu Jaungada vēlmi, ko gribētu izdarīt ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska līķi.
Par to, ka karš nebūt neiet tā, kā sākotnēji cerēts, pavisam nesen netieši atzina pats Putins, kurš sarunā ar “Doneckas tautas republikas” vadītāju Denisu Pušiļinu atzina, ka kara piektajā gadā krievu okupantiem nav izdevies izpildīt pat sākotnējo uzdevumu un “atbrīvot” Donbasu, jo Ukrainas spēku rokās joprojām ir 15-17 procenti teritorijas, turklāt ņemot vērā faktu, ka okupantu rokās apmēram trešdaļa Donbasa bijusi jau kopš 2014. gada.