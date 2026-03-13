Siguldā sāk sakopt ielas pēc ziemas: ko jāņem vērā autovadītājiem?
Siguldas novadā sākta pavasara ceļu un ietvju sakopšana: tiek tīrītas ielas un laukumi, remontētas bīstamās bedrītes ar auksto asfaltu un ieviesti masas ierobežojumi uz grants ceļiem līdz seguma nožūšanai. Iedzīvotāji aicināti ziņot par plūdiem un ceļu problēmām pašvaldības lietotnē vai e‑pastā.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, Siguldas novadā sākti ikgadējie pavasara ceļu un ietvju uzturēšanas darbi. Pēc ziemas sākta ielu, ietvju un laukumu attīrīšana no smiltīm un citiem sanesumiem, paralēli salabojot satiksmei bīstamās bedres. Grants ceļus šobrīd greiderēt kvalitatīvi nav iespējams; darbi sāksies, kad segums pienācīgi apžūs un zem ceļa esošā grunts pilnībā atkusīs.
Ielu un ietvju pavasara tīrīšana Siguldas novadā
Siguldas novadā sākta pirmā asfaltēto ielu malu, laukumu un ietvju tīrīšana no ziemā sakrātajiem sanesumiem.
Vispirms sakops sabiedriskā transporta pieturas, laukumus un ietves, izmantojot “sauso tīrīšanu”. Darbi vispirms notiks Siguldas centrā – ielās, ietvēs un laukumos.
Sāk arī brauktuvju malu sakopšanu Siguldas centrā vietās ar intensīvāku satiksmi, pēc tam pakāpeniski pāries uz mazāk svarīgām ielām un novada centriem.
Ziemā ietves un ceļi tika kaisīti ar pretslīdes materiāliem, kas malās, laukumos un uz ietvēm atstāja nogulsnes.
Atkarībā no laikapstākļiem pilnu nogulšņu savākšanu un izvešanu plānots veikt marta otrajā pusē; ja laiks būs labvēlīgs, darbus sāks ātrāk.
Asfaltēto ceļu uzturēšana
Šobrīd pašvaldība veic satiksmei bīstamo bedrīšu remontu, izmantojot auksto asfaltu. Jāņem vērā, ka vietās, kur ilgstoši uzkrājas liels ūdens daudzums, kvalitatīvu bedrīšu remontu šobrīd nav iespējams veikt. Bedrīšu remonts pēc pilnas tehnoloģijas tiks veikts, tiklīdz darbu atsāks asfaltbetona rūpnīcas, tā nodrošinot noturīgāku un kvalitatīvāku rezultātu.
Grants ceļi un šķīdonis
Grants ceļu greiderēšanu tehnoloģiski šobrīd nav iespējams veikt atbilstošā kvalitātē, to plānots uzsākt, tiklīdz segums būs pietiekami apžuvis un zemes klātne zem ceļa būs atkususi.
Šobrīd uz pašvaldības grants autoceļiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – aizliegta pārvietošanās transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7 tonnas. Kravu pārvadātāji tiek aicināti ievērot noteiktos transporta masas ierobežojumus un iespēju robežās plānot maršrutus, izvairoties no pārvadājumiem, izmantojot pašvaldības grants ceļu posmus.
Kā ziņot par problēmām
Atkušņa laikā vietām var gadīties, ka applūst grāvji, upes vai lauki, radot grūti izbraucamus ceļa posmus vai apledojumu. Ja tiek novērotas vietas, kur ūdens līmenis sasniedz brauktuvi, aicinām par to ziņot pašvaldībai.
Piebēršanas darbi brīdī, kad zemes klātne vēl nav atkususi un grants segums ir pārmitrināts, nav efektīvi, jo uzbērtais materiāls ātri vien uzsūc mitrumu, veidojot grūti izbraucamus apstākļus. Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un, ja tas iespējams, apbraukt, izmantojot ceļa posmus, kas mazāk pakļauti mitruma ietekmei.
Pašvaldība ceļu stāvokļa monitorēšanā un darbu plānošanā ņem vērā:
- ceļu apsekošanā konstatēto informāciju;
- iedzīvotāju sniegto informāciju pašvaldības kanālos;
- lietotāju atzīmētās vietas mobilajā lietotnē “Waze”.