Strelkovs paredz Krievijai grūtu 2026. gadu: "Gadiņš būs tāds, ka maz neliksies!"
Kara noziedznieks Igors Girkins (Strelkovs) ir pārliecināts, ka 2026. gadā krievi saskarsies ar daudzām nepatikšanām, un aicina mainīt režīmu.
Z patriots un kara noziedznieks Igors Girkins (Strelkovs) ir izteicis prognozi par to, kas Krieviju sagaida 2026. gadā. Viņš paredz lielus pārbaudījumus valstij gan frontē, gan iekšēji.
Ieraksts tika publicēts Strelkova "Telegram" kanālā. Tajā viņš brīdināja krievus, ka 2026. gads viņiem nebūs labs. Turklāt viņš atklāti aicināja uz pārmaiņām pašreizējā Putina režīmā, precizējot, ka "bez jaunas elites pie stūres" valsts nespēs izkļūt no akūtās sistēmiskās krīzes.
"Gadiņš būs tāds, ka maz neliksies!," rakstīja Z patriots.
Viņš arī atzīmēja, ka Krievijas ienaidnieki redz tās "pieaugošo vājumu". Viņš aprakstīja, ar ko, viņaprāt, Krievija, visticamāk, saskarsies nākamajā gadā. Pirmkārt, tas nozīmē pastiprināt sankcijas, tostarp jūras blokādi, kas saasinās pašreizējo akūto ekonomisko krīzi.
"Līdz pirmajām brīdinājuma pazīmēm par dažādu enerģijas veidu un preču piegādes traucējumiem lielākajām pilsētu aglomerācijām un daudziem reģioniem," skaidroja kara noziedznieks.
Viņš sagaida turpmākas sakāves frontē un pastiprinātus uzbrukumus Krievijas aizmugurei. "Tas viss novedīs pie pakāpeniskas apjukuma un sociālās neapmierinātības pieauguma ar visām no tā izrietošajām daudzajām un nepatīkamajām sekām," rakstīja Strelkovs. Viņš faktiski paredzēja plaša mēroga protestus un sacelšanos Krievijā, kas var novest pat pie valsts sabrukuma.
Krievijas tiesa bijušajam krievu diversantu bandu vadonim Krimā un Donbasā Igoram Girkinam (Strelkovam) lietā par aicinājumiem uz ekstrēmistisku darbību piesprieda četrus gadus cietumā.
Lieta pret Girkinu tika ierosināta saistībā ar diviem ierakstiem platformā "Telegram", kuros Federālais drošības dienests (FSB) saskatīja aicinājumus uz ekstrēmismu. Strelkovs savu vainu noliedz.
Avarējušās "Malaysia Airlines" lidmašīnas atlūzas, starp kurām ir cilvēku mirstīgās atliekas
Jāpiebilst, ka Girkins Hāgas apgabaltiesā tika notiesāts lietā par Malaizijas aviolainera notriekšanu Donbasā, 2022. gada 17. novembrī viņam aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums. 2014. gada 17. jūlijā Krievijas iesūtītie separātisti Donbasā ar raķeti notrieca "Malaysia Airlines" pasažieru lidmašīnu, nogalinot visus 283 pasažierus, galvenokārt Nīderlandes pilsoņus, un 15 apkalpes locekļus. Notikušā versijas Krievijas amatpersonas, "speciālisti" un propagandisti mainīja kā zeķes, lai "pierādītu" Ukrainas vainu.
2014. gada martā Girkins ar "brīvprātīgajiem" piedalījās Krimas aneksijā, bet naktī uz 11. aprīli vadīja Krievijas kaujinieku uzbrukumu Slovjanskas pilsētai Donbasā, uzsākot asiņaino karu. Separātistu izveidotajā "Doneckas tautas republikā" viņš bija aizsardzības ministrs, kā arī Doneckas kara komendants. 2014. gadā Girkinu padzina no ministra amata un viņš pārcēlās uz Maskavu.
Girkins aktīvi atbalstījis Krievijas 2022. gada 24. februāra iebrukumu Ukrainā, bet arī kritizējis armiju un valsts vadību par. viņaprāt, nepietiekami agresīvu karadarbību. 2023. gada 21.jūlijā viņš tika aizturēts un apsūdzēts "ekstrēmismā".