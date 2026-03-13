Rīgas Dzemdību namā kupla ģimene sagaidījusi šogad pirmos trīnīšus.
Sabiedrība
Šodien 12:18
Rīgas Dzemdību namā kupla ģimene sagaidījusi šogad pirmos trīnīšus
Vakar Rīgas Dzemdību namā sagaidīti šogad pirmie trīnīši - divi puikas un viena meitene, informēja Rīgas Dzemdību nama Komunikācijas vadītāja Baiba Auzāne.
Meitene, kas svērusi 1080 gramus, pasaulē nākusi plkst. 17.44, savukārt pēc minūtes sagaidīts vidējais bērns - puika, kas svēris 1280 gramus. Savukārt jaunākais puisis, kas svēris 1070 gramus, piedzimis plkst. 17.48.
Trīnīšu vecāki ir Sīmaņu ģimene no Valmieras.
Kā informē Dzemdību namā, mājās trīnīšus jau gaida četras māsas un brālis.