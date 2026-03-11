VIDEO: lietuviešus sajūsmina mājiņa, kas pa Neres upi devusies savā dzīvē
Neskaitāmi Lietuvas iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies ar amizantiem foto un video, kuros iemūžināta neliela mājiņa, kas pa Neres upi uz dreifējoša ledus gabala devusies nezināmā virzienā.
Pirmais mājiņu pamanīja kāds lietuvietis vārdā Ludas. "Mājiņa aizpeldēja pa Neres upi, ja nu kāds meklē!" pie publikācijas norādīja vīrietis. Viņš norādīja, ka, ejot pār Mindauga tiltam Viļņā ledus vēl stāvējis savā vietā, bet dažus mirkļus vēlāk atskanējis skaļš trieciens un viņš uz ledus pamanīja mājiņu.
Viņa publikācijas sociālajos tīklos sacēla īstu vētru, un daudzi steidzās iemūžināt neparasto notikumu paši. "Mājiņa acīmredzot peld uz Kauņu, jo zina, ka tur ir labāk," komentē kāds lietuvietis, nepalaižot garām iespēju pajokot par mūžīgo sacensību starp divām lielākajām Lietuvas pilsētām. "Parasta diena Viļņā. Spīd saule. Iet ledus. Un pa upi peld māja," jautri piebilst vēl kāds. "Saimnieks laikam sapņoja par dzīvi pie jūras krasta," norāda kāds cits.
Interneta lietotāji ātri sāka izteikt minējumu par to, vai tikai šī mājiņa nepieder vietējam veselības entuziastam Simonam Dailidē, un vīrietis vēlāk šīs iedzīvotāju aizdomas apstriprināja. "Pievilku to pie krasta. Māja ir stipri sabojāta, viss ir sadauzīts. Zaudējumi, protams, būs, tomēr salīdzinot ar dzīvību, tas nav nekas. Visi manējie ir veseli, un tas ir pats svarīgākais," vietējiem medijiem pauda Dailidē.
Saistībā ar pavasarīgajiem laikapstākļiem Lietuvas upēs novērojama ūdens līmeņa paaugstināšanās, kas dažviet apdraud pilsētu infrastruktūru. Pašvaldības uzņēmums "Grinda" brīdina, ka ledus kļuvis īpaši trausls, un pieaug arī ledus sastrēgumu risks.