Viens no kravas auto šoferiem, kas, pats sev nezinot, svētdien nogādāja ukraiņu dronus tuvāk Krievijas gaisa bāzēm Kremļa medijam "Ria Novosti" stāstīja, ka domāja, ka automašīnā pārved karkasa mājas. Pasūtījumus esot veicis kāds uzņēmējs, kurš licis nogādāt "mājas" konkrētā lokācijā, bet brauciena laikā šoferis saņēmis telefona zvanu, kurā viņam tika sniegti papildus norādījumi par to, kur novietot spēkratu. Kad viņš to izdarīja, no auto jumta sāka izlidot droni.