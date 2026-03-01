Foto: Valsts policija
112
Šodien 09:11
Izgāja no mājām Olainē un pazuda: policija meklē Ingu Nikolajevu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. gadā dzimušo Ingu Nikolajevu.
Vīrietis šā gada 27. februārī ap pulksten 20.30 izgāja no savas dzīvesvietas Olaines novada Olainē, Stacijas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: 182 cm, vidējas miesas būves, tumši, īsi mati. Bija ģērbies melnā ziemas jakā, tumši zilās biksēs, melnos sporta apavos, sarkanā džemperī ar kapuci. Tetovējumi uz abiem pleciem.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.