Akcīzes nodokļa dēļ no šodienas būtiski pieaugs alkoholisko dzērienu cenas
No šodienas tiek paaugstināta akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem dzērieniem.
Alus akcīzes nodokļa likme par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem pieaugs no 9,8 eiro līdz 10,58 eiro, bet minimālais nodokļa apmērs alum par 100 litriem augs no 18,1 līdz 19,6 eiro.
Vīnam akcīzes nodokļa likme pieaug no 134 eiro par 100 litriem līdz 148 eiro.
Raudzētajiem dzērieniem līdz 6% alkohola satura likme pieaug no 77 eiro līdz 85 eiro par 100 litriem, raudzētajiem dzērieniem virs 6% - no 135 eiro līdz 148 eiro.
Starpproduktiem līdz 15% alkohola satura akcīzes likme pieaug no 159 līdz 192 eiro par 100 litriem, bet starpproduktiem ar alkohola saturu no 15% līdz 22% - no 264 eiro līdz 325 eiro par 100 litriem.
Spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 100 litriem absolūta spirta likme pieaug no 1955 eiro līdz 2084 eiro, savukārt mazajām alkoholisko dzērienu darītavām par 100 litriem absolūta spirta - no 977,5 eiro līdz 1042 eiro