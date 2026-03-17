Pelnrušķītes balle Čempionu līgā beigusies - "Sporting" aptur norvēģu sensāciju "Bodo/Glimt", atspēlējot triju vārtu deficītu. Uzvar arī čempione PSG, "Real" un "Arsenal"
Lisabonas "Sporting" otrdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla atbildes spēlē atspēlējās un summā uzvarēja Norvēģijas supersensācijas "Bodo"/"Glimt" futbolistus. Citos astotdaļfināla pāros Madrides "Real" apturēja Mančestras "City", Parīzes "Saint-Germain" (PSG) no cīņas izslēdza Londonas "Chelsea" un Londonas "Arsenal" bija pārāka pār Leverkūzenes "Bayer".
"Sporting" atbildes spēlē mājās "Bodo"/"Glimt" pamatlaikā uzvarēja ar rezultātu 3:0 (1:0), divu maču summā rezultāts bija 3:3. Spēle turpinājās papildlaikā, kurā "Sporting" bija pārāka ar 2:0 un summā uzvarēja ar 5:3.
Mača 34. minūtē Gonsalu Inasiu pēc stūra sitiena ar galvu raidīja bumbu vārtos un panāca 1:0 lisaboniešu labā. Otrajā puslaikā 61. minūtē mājinieki sarāva pretinieku aizsardzību, un Pedru Gonsalvešs guva otros vārtus, bet 78. minūtē kolumbietis Luiss Suaress ar 11 metru soda sitienu izlīdzināja rezultātu summā. Papildlaikā jau otrajā minūtē Maksimiljano Arauho ar sitienu no apmēram desmit metriem panāca 4:3 summā, bet kompensācijas laikā piekto reizi viesus pārspēja Rafaels Nels.
Jāpiebilst, ka norvēģu klubs pirms tam bija grupu spēlēs paspējis sarūgtināt gan Mančestras "City", gan Madrides "Atletico", bet izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā abas reizes pieveica titulēto Milānas "Inter".
Tikmēr "Real" viesos ar 2:1 (1:1) uzveica "City" un summā uzvarēja ar 5:1. Laukuma saimniekiem izredzes uz atspēlēšanos mazinājās 20. minūtē, kad Bernārdu Silva ar elkoni soda laukumā skāra bumbu un saņēma sarkano kartīti. Sekojošo 11 metru soda sitienu 22. minūtē realizēja Vinisiuss Žuniors, bet 41. minūtē ar sitienu no tuvas distances 1:1 panāca Ērlings Holanns. Punktu madridiešu uzvarai pielika Vinisiuss, kurš otrā puslaika kompensācijas laikā bija precīzs pēc Oreljēna Čuamenī teicamas piespēles.
PSG izbraukumā ar 3:0 (2:0) uzveica "Chelsea" un londoniešus summā sagrāva ar 8:2. Sestajā minūtē parīziešus vadībā izvirzīja Hviča Kvarachelija, 14. minūtē 2:0 panāca Bredlijs Barkolā un 62. minūtē spēles pēdējos vārtus guva Senī Majulu. Pēdējos divos vārtos asistēja Ahrafs Hakimi.
"Arsenal" ceturtdaļfinālu nodrošināja, mājās ar 2:0 (1:0) pārspējot "Bayer" un summā uzvarot ar 3:1. Mača 36. minūtē 1:0 panāca Ebereči Eze, un 63. minūtē vadību nostiprināja Deklans Raiss.
Jau tagad zināms, ka ceturtdaļfinālā būs "Sporting" un "Arsenal" duelis. Pārējās četras ceturtdaļfinālistes tiks noskaidrotas trešdien.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".