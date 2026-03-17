"Dārgie līdzcilvēki!": dzērumā pie stūres pieķertais Rutulis publicē skarbu vēstījumu
Slavenais dziedātājs Normunds Rutulis savā "Facebook" kontā publicējis vēstījumu saistībā ar sabiedrību satricinājušo skandālu, kad viņš tika pieķerts pie stūres pamatīgā reibumā, iekļūstot avārijā Rīgas centrā.
"Man trūkst vārdu… Man kauns! Gribas zemē ielīst. Bet skaidrs, ka tas nav iespējams. Tas ir arī kā atgādinājums sev, ka vēl vakar tu esi augstā lidojumā, bet jau pēc mirkļa, patiešām tikai pēc mirkļa, vari būt dziļā bedrē. Ar milzīgu nožēlu atzīstu, ka mans tā vakara lēmums dzērušam sēsties pie stūres nav attaisnojams. Tas notika … Un tā ir mana, un tikai mana vaina, gan par to, ka neatturēju sevi iedzert, gan par to, ka tādā stāvoklī biju pie stūres, apdraudot jūs visus," atzina mūziķis.
"Es vēl nezinu, kāds būs man piespriestais sods, bet skaidri zinu, ka es noteikti gribētu aktualizēt šo savu stāstu kā sliktu piemēru, no kura gūt mācību. Un tā ir situācija, kurā nevajadzēja nonākt ne man, ne kādam citam.
Saprotu, ka esmu sakaitinājis daudzus. Šīs dusmas ir daļa no soda un es to pieņemu. Lūdzu piedošanu ikviena priekšā, kurā šis negadījums radījis vilšanos manī! Pašlaik komentārus vairāk nesniegšu, jo man nepieciešams laiks, lai situāciju, kurā esmu nonācis es, mana ģimene, draugi, un kolēģi, “sagremotu”.”
Komentāros iemīļotajam mūziķim daudzi pauž atzinību par sava sliktā soļa izpratni un vēl gūt mācību no šīs nepatīkamās pieredzes.
"Mēs visi pieļaujam kļūdas, jo esam tikai cilvēki. Ir svarīgi no tām mācīties un tās neatkārtot. Tu esi godīgs cilvēks," rakstīja kāda komentētāja. "Labi, ka neviens nav cietis, būs mācība pašam un citiem. Gaidam jaunas un skaistas dziesmas," izteicās kāds cits.
Jauns. lv jau vēstīja, ka sestdien, 14. martā, īsi pirms pusnakts Rīgā, Lāčplēša ielā, notika automašīnu "Merceds-Benz" un "Cupra" sadursme. Par laimi, negadījumā neviena persona necieta. Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis divu promiļu alkohola reibumā.
Prokuratūra par braukšanu reibumā cēlusi apsūdzību Rutulim. Neminot personas vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka pirmdien kriminālvajāšanai no Valsts policijas saņemts kriminālprocess par sestdien Rīgas centrā konstatēto braukšanu dzērumā un patlaban personai celta apsūdzība.
Sabiedrība sociālajos tīklos un forumos nesaudzīgi kritizēja gan mūziķa lēmumu sēsties pie stūres vairāk nekā divu promiļu reibumā, gan viņa konfliktu ar likumsargiem, liecina portāla Jauns.lv apkopotā informācija. Vislielāko rezonansi platformā "X" un dažādos interneta forumos (tostarp sieviešu diskusiju portālos) izraisījis tieši noplūdušais video, kurā aizturētais vīrietis strīdas ar policiju, dauza policijas auto durvis un bravūrīgi paziņo: "Nē, vecīt, es vadīju reibumā, bet es apzinos, ko es daru!"
Šī frāze soctīklos jau kļuvusi par melnā humora un asu pārmetumu objektu. Lietotāji masveidā ironizē, ka "cilvēks ar 2,78 promilēm fiziski vairs nevar apzināties, ko viņš dara". Interneta komentētāji aktīvi spriež par alkohola daudzumu, kas jāizdzer, lai sasniegtu šādu reibuma pakāpi, pat izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, lai aprēķinātu, ka tās varētu būt bijušas vismaz sešas līdz desmit alus pudeles vai puslitrs stiprā alkohola.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai probācijas uzraudzību, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.