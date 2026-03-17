Baidoties no Trampa neprognozējamības, Vācijas parlamentā spriedīs par zelta rezervju izvešanu no ASV
Pēc labējās eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) ierosinājuma Bundestāgā trešdien notiks debates par ārvalstīs glabāto Vācijas zelta rezervju pārvešanu. Pilsoņiem ir tiesības prasīt, lai nacionālās bagātības atrastos pilnīgā Vācijas kontrolē un uz Vācijas zemes, teikts AfD ierosinājumā.
Šis jautājums briedis jau ilgāku laiku, un iepriekš zelta rezervju pārvešanu no ASV pieprasīja Vācu nodokļu maksātāju federācija, norādot uz pašreizējā Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa neprognozējamību.
Līdzīgas bažas pauduši arī zaļie un liberālā Brīvo demokrātu partija (FDP). "Mēs dzīvojam laikos, kad īpašumtiesības un pat starptautiskās tiesības vairs nav pilnībā garantētas," norādīja AfD pārstāvis Pēters Bēringers.
Vācijas zelta rezerves aiz ASV ir otras lielākās pasaulē, un 2025. gada beigās tās sasniedza aptuveni 3350 tonnas. Vairāk nekā puse no tām jeb aptuveni 1710 tonnas atrodas Vācijas centrālās bankas pagrabos Frankfurtē. Taču aptuveni 1236 tonnas jeb 37% Vācijas zelta glabā ASV Federālās rezerves Ņujorkā. Atlikušās 404 tonnas tiek glabātas Anglijas bankā Londonā.
Vācijas centrālās bankas prezidents Joahims Nāgels bieži izteicies, ka nesaskata iemeslus zelta rezervju pārvešanai no ASV uz Vāciju. "Man nav šaubu, ka mūsu zelts tiek droši uzglabāts Federālajās rezervēs Ņujorkā," vēl janvārī Nāgels norādīja intervijā laikrakstam "Frankfurter Allgemeine Zeitung".