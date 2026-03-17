60 metru augstumā iekārtais 40 metru tilts savieno divus torņa pīlārus.
Šodien 22:58
Aso izjūtu cienītāji Parīzi var vērot, uzkāpjot Eifeļa tornī iekārtajā tiltā
Parīzē Eifeļa torņa apmeklētājiem no otrdienas pieejams iekārtais tilts, kas 60 metru augstumā savieno divus torņa pīlārus. 40 metrus garais tilts savieno torņa austrumu un rietumu pīlārus.
Seriez-vous prêt à défier la peur et le vertige en vous engageant sur ce pont au-dessus du vide, suspendu au premier étage de la Tour Eiffel ? #13h pic.twitter.com/LXTIZ4UMps— franceinfo (@franceinfo) March 17, 2026
Otrdienas pēcpusdienā bija izveidojusies gara rinda, kurā gaidīja vietējie iedzīvotāji un tūristi, lai izmēģinātu šo atrakciju.
Plānots, ka tilts būs atvērts līdz 3. maijam, un biļešu īpašniekiem tas ir pieejams bez papildu maksas, reģistrējoties.
1889. gadā uzbūvētais Eifeļa tornis ir viena no populārākajām Francijas celtnēm.
Pērn torni apmeklēja nepilni septiņi miljoni cilvēku.