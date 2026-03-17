Kristers Gudļevskis necaursitams Vācijas elites līgas izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē
Gudļevskis palīdz "Fischtown Pinguins" pieveikt "Ice Tigers"
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis otrdien Vācijas hokeja līgas (DEL) "play-off" pirmās kārtas pirmajā spēlē palika nepārspēts. Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" mājās ar rezultātu 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) pārspēja Nirnbergas "Ice Tigers" un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.

Pārvarot izslēgšanas turnīra pirmo kārtu, Brēmerhāfenes komandai ceturtdaļfinālā tiksies ar Ķelnes "Haie".

Alberta Šmita pārstāvētā Minhenes "Red Bull" pamatturnīrā bija ceturtā un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, kurā tiksies ar Ingolštates ERC. "Fischtown Pinguins" ieņēma septīto vietu un tai jāpiedalās "play-off" pirmajā kārtā.

