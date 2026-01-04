Medvedevs aicina rīkot slaktiņus arī Eiropā
Krievijas eksprezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs aicina sarīkot "atmaksas slepkavošanas" kampaņas ne tikai Ukrainā, bet arī Eiropā un citur.
Atbildot uz Krievijas ziņu aģentūras TASS lūgumu komentēt Ukrainai piedēvēto dronu uzbrukumu Horli ciemam Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā, Medvedevs aicināja atriebties, cik vien iespējams vērienīgāk. “Pietiek auklēties,” viņš paziņoja. “Banderoviešu kropļi ir jāslaktē kā slimas cūkas, lai kur viņi atrastos: smirdošajā Ukrainā, Eiropā vai jūras kūrortos. Kā savā dižajā dzejolī teica Konstantīns Simonovs: “Cik reižu viņu ieraudzīsi, tik reižu viņu arī nogalini!””
Medvedevs paziņoja, ka “normāla cilvēka vārdu krājums ir pārāk nabadzīgs, lai dotu apzīmējumu šo banderoviešu neliešu rīcībai”. “Tam der tikai nežēlīga atriebības valoda. Neizbēgamas un drīzas mūsu armijas ofensīvas gaitā.”
Viņam piebiedrojās Krievijas propagandas impērijas “Russia Today” vadītāja Margarita Simonjana, ukraiņu karavīrus pielīdzinot hitleriešu gestapo vīriem, solot “notvert, likvidēt un izķidāt” ikvienu.
Savukārt Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova vaimanāja par rietumvalstīm bez sirdsapziņas, kas piever acis uz “ukraiņu teroristiem”. “Es teiktu: “Jums vispār nav sirdsapziņas, vai?”, bet neteikšu — zinu, ka tās nav.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs 1. janvārī ziņoja, ka noliedz Krievijas apsūdzības par gaisa triecienu viesnīcai un kafejnīcai Horli ciematā okupētajā Hersonas apgabala daļā. Ģenerālštāba pārstāvis Dmitro Lihovijs paziņoja, ka Ukrainas karaspēks saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veic triecienus “tikai pa ienaidnieka militārajiem mērķiem, agresores valsts degvielas un enerģijas objektiem”. Lihovijs arī paziņoja, ka Krievija atkārtoti ir ķērusies pie dezinformācijas, lai ietekmētu starptautisko sabiedrību un miera sarunas.
1. janvāra rītā anektētās Hersonas apgabala daļas Krievijas kolaborantu administrācijas vadītājs Volodimirs Saldo paziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki ir uzbrukuši viesnīcai un kafejnīcai Horli ciematā. Pēc Saldo teiktā, uzbrukums tika veikts, izmantojot dronus. Saldo sākotnēji norādīja, ka bojā gājuši 24 cilvēki. Krievijas Izmeklēšanas komiteja vēlāk precizēja, ka bojāgājušo skaits ir 27. Saskaņā ar aģentūras sniegto informāciju, vēl 31 cilvēks, tostarp pieci bērni, tika hospitalizēti.
Vēlāk BBC vēstīja, ka, iespējams, nogalināto skaitā ir bijušais Krievijas Iekšlietu ministrijas Kalančakas ciema daļas vadītājs Sergejs Bogans, Kalančakas okupācijas administrācijas informācijas tehnoloģiju daļas priekšnieks Mihails Vološko, kā arī Kalančakas administrācijas municipālā īpašuma daļas galvenā speciāliste Anastasija Sabitova.