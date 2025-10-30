Beļģijas ministrs: Maskavu "nolīdzinās ar zemi", ja tā uzbruks Briselei. Medvedevs uzreiz vicina "Poseidon" raķeti
NATO “nolīdzinās Maskavu ar zemi”, ja Krievija veiks raķešuzbrukumu Briselei, Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens paziņojis intervijā laikrakstam “De Morgen”. Viņa izteikumi izraisījuši histēriju “miermīlīgajā” Krievijā.
Uz žurnālista jautājumu, vai viņš nebaidās, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu veikt raķeštriecienu Briselei, ministrs atteica: "Nē, jo tad viņš uzbruks NATO sirdij. Pēc tam mēs nolīdzināsim Maskavu ar zemi.”
Viņš arī nešaubās ka tad, ja notiks uzbrukums kādai NATO dalībvalstij, ASV prezidents Donalds Tramps ievēros alianses kolektīvās aizsardzības līguma pantu, kas nozīmē, ka uzbrukums vienai dalībvalstij ir uzbrukums visai aliansei. “Protams, viņš ievēros. Eiropā pastāv milzīgs aizspriedums pret Amerikas valdību. Neticami! Viņš burtiski teica, ka Amerika turpinās simtprocentīgi atbalstīt savus NATO sabiedrotos. Ballistiskā raķete pa Briseli? Bez variantiem, lai kādu definīciju jūs izmantotu,” norādīja ministrs.
Tieši tādēļ, viņaprāt, Putins neuzdrīkstēsies tieši uzbrukt NATO valstīm. “Es vairāk sliecos izskatīt “pelēkās zonas” scenārijus: mazie zaļie cilvēciņi noskaņo Igaunijas krievvalodīgo mazākumu pret “nacistu režīmu”. Nepaspēsi pat atjēgties, un viņi anektēs daļu Igaunijas.”
Tomēr viņš nedomā, ka Krievija uzbruks Baltijas valstīm. “Galu galā, tās ir NATO dalībvalstis. Drīz mums Eiropā būs sešsimt F-35 kaujas lidmašīnas: krievi no tām baidās, jo nevar tās redzēt.”
Viņš uzsvēra, ka nedrīkst nenovērtēt Krievijas militārās iespējas. “Viņu kara ekonomika ražo četras reizes vairāk munīcijas par visu NATO kopā. Eiropai pat nav centrālās pavēlniecības.”
Protams, uz runām par atbildes triecienu Krievija, kas jau 1345 dienas slepkavo Ukrainā, reaģēja histēriski, vainojot tieši eiropiešus asinskāros plānos pret “miermīlīgo” agresorvalsti.
“Diemžēl Frankena izsistie izteikumi ir visspilgtākais militāristiskās histērijas izpausmes piemērs, kurā arvien dziļāk iegrimst Eiropas kara partija. Beļģijas, un kopumā arī Eiropas sabiedrībai jāsaprot, ka tieši šādi politiķi, reizēm pārkāpjot visas saprāta robežas, nevis Krievija, apdraud kontinenta nākotni un spēj to iegrūst jaunā karā,” paziņoja Krievijas vēstniecība Beļģijā.
Savukārt odiozajam Dmitrijam Medvedevam, kurš kādreiz bija “liberālais” Krievijas prezidents, bet tagad ir “kaujas vanags” Drošības padomes vietnieka amatā ierasti diplomātiski nodēvēja ministru par “imbecili” un ierasti miermīlīgi piedraudēja Beļģijai ar “Poseidon” raķeti, kuru pirms tam noreklamēja par “apokalipses ieroci”. Piekrītot kādam “X” lietotājam, kurš ierosināja izmantot Beļģiju kā “Poseidona” testēšanas vietu, viņš piebilda: “Tad Beļģija izzudīs.”
Beļģijas ministrs pēc tam ieteica Medvedevam atslābt. “Krievijas galvenais huligāns nekad nepārtrauc draudēt un apvainot,” viņš rakstīja sociālajā vietnē “Instagram”. “NATO nekaro ar Krievijas Federāciju un noteikti to nevēlas … Taču mūsu alianses “atbildes trieciena” princips netiek apšaubīts jau 76 gadus.” Viņš uzsvēra, ka tieši to bija domājis intervijā un negrasās atkāpties ne no viena vārda.