Triju bērnu mamma kļuva slavena ar grāmatu, kā bērniem pārdzīvot tēta nāvi. Tagad viņa notiesāta par vīra slepkavību
ASV noslēgusies pamatīgu skandālu izraisījusī lieta pret Jūtas štata nekustamo īpašumu aģenti Koriju Ričinsu, kura 2023. gada martā kļuva slavena ar televīzijā plaši izreklamētu ilustrētu bērnu grāmatu “Vai tu esi kopā ar mani?” (“Are You With Me?”), lai saviem bērniem palīdzētu emocionāli pārvarēt tēta zaudēšanas traumu. Drīz pēc grāmatas publicēšanas tika arestēta par sava vīra Ērika slepkavību, un šā gada 16. martā zvērinātie viņu atzina par vainīgu.
Triju puiku mamma, 35 gadus vecā Korija Ričinsa 2022. gada 4. martā piezvanīja policijai un apgalvoja, ka viņas vīrs Ēriks neizrāda dzīvības pazīmes. Pirms dažām stundām viņa bija vīram pagatavojusi degvīna kokteili, bet autopsijā izrādījās, ka nāves cēlonis ir fentanila pārdozēšana — vīra organismā atklātais fentanila saturs piecas reizes pārsniedza nāvējošo devu.
Prokurori apgalvoja, ka Korija bija iestigusi 4,5 miljonu dolāru lielos parādos un uzskatīja, ka pēc vīra nāves mantos viņa īpašumu, kas vērtēts vairāk nekā 4 miljonu dolāru apmērā. Apsūdzība arī norādīja, ka viņa plānoja nākotni ar citu vīrieti, ar kuru viņa krāpa savu vīru. “Viņa gribēja pamest Ēriku Ričinsu, bet negribēja zaudēt viņa naudu,” paziņoja Samita apgabala prokurors Breds Bladvorts.
Zvērinātie apspriedās mazāk ar trim stundām un paziņoja savu spriedumu, viņu atzīstot par vainīgu gan slepkavībā, gan dokumentu viltošanā un apdrošinātāja krāpšanā pēc vīra nāves.
Tiesnesis soda mēru Korijai Ričinsai pasludinās 13. maijā, kas ironiskā kārtā ir nogalinātā vīra dzimšanas diena. Todien viņam būtu apritējuši 44 gadi. “Melnajai atraitnei” draud 25 gadu vai pat mūža ieslodzījums. Savu vainu viņa neatzina.
Tiesas dokumentos norādīts, ka no 2021. gada decembra līdz 2022. gada februārim Korija centusies no narkodīlera iegūt pretsāpju līdzekļus it kā kādam investoram ar muguras problēmām, un saņēma hidrokodona tabletes, bet vēlāk prasīja kaut ko stiprāku “kaut ko no Maikla Džeksona preparātiem”, konkrēti vēloties saņemt fentanilu. Trīs dienas pēc tam, kad Korija saņēma kāroto, viņai bija vakariņas ar vīru Valentīna dienā, pēc kurām vīram kļuva slikti. “Ēriks uzskatīja, ka ir saindēts,” teikts tiesas dokumentos. “Ēriks teica draugam, ka, viņaprāt, sieva mēģina viņu noindēt.” Pēc divām nedēļām sieva saņēma jaunu fentanila devu, kuru vīrs nepārdzīvoja.
Korijas tālrunī interneta meklējumu vēstures analīzē atrada tādas frāzes kā “kāda ir fentanila nāvējošā deva”, “luksusa cietumi Amerikas bagātniekiem” un “ja kāds ir noindēts, kā to norāda miršanas apliecībā”, tiesā liecināja digitālais kriminālists.
Apsūdzības vīra slepkavībā tika celtas divus mēnešus pēc tam, kad Korija sarakstīja grāmatu, kurai vajadzēja sniegt mierinājumu viņai pašai un bērniem. Grāmata tika veltīta nelaiķim — “manam apbrīnojamajam vīram un brīnišķīgajam tēvam”. Vietējai radiostacijai KPCW viņa toreiz pauda cerību, ka “tā sniegs mierinājumu, protams, ne tikai mūsu ģimenei, bet arī citām ģimenēm, kurām nākas pārciest to pašu.”
Ričinsai tika izvirzītas ne tikai apsūdzības slepkavībā, bet arī saistībā ar finanšu shēmām, kas, kā apgalvoja prokurori, ir cieši saistītas ar viņas vīra nāvi. Jūtas štata Samita apgabala prokurori paziņoja, ka viņa pirms vīra noindēšanas ņēmusi milzīgus aizdevumus ar lieliem procentiem, viltojusi dokumentus un pārskaitījusi naudu caur čaulas uzņēmumiem. Cita starpā viņa, izmantojot pilnvaru, esot ieguvusi 250 000 dolāru hipotekāro kredītlīniju, bez vīra ziņas par ķīlu izmantojot viņa pirmslaulību māju. Vēl vairāk, viņa noformējusi vairākas vīra dzīvības apdrošināšanas polises kopumā vairāk nekā 2 miljonu dolāru vērtībā.
Ēriks par šo slepeno aizdevumu uzzinājis 2020. gada oktobrī, un prokurori apgalvo, ka tas izraisījis spriedzi laulībā. Pēc šāda atklājuma Ēriks esot konsultējies ar juristiem, lai pasargātu sevi un bērnus no iespējamām finanšu ļaunprātībām. Korija solījusi atmaksāt aizdevumu un radījusi iespaidu, ka tas jau ir izdarīts, taču līdz vīra nāves dienai kredīts nebija dzēsts. Prokurori arī apsūdzēja par Koriju 134 000 dolāru zādzību no vīra uzņēmuma, 100 000 dolāru piesavināšanos no viņa bankas kontiem un vairāk nekā 30 000 dolāru iztērēšanu ar viņa kredītkartēm.
Apsūdzība arī apgalvoja, ka Korija aizņēmusies miljonus dolāru ar lieliem procentiem, kamēr viņas uzņēmums jau bija bezdibeņa malā, un 2021. gada beigās “apsūdzētā atradās uz pilnīgas finanšu katastrofas sliekšņa”.
Neilgi pirms nāves Ēriks izslēdza sievu no testamenta un mainīja dzīvības apdrošināšanas polisi, grasoties pieteikt laulības šķiršanu. Apsūdzība apgalvoja, ka Korija bija mēģinājusi sevi uzdot par apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju, taču pēc pieķeršanas Ēriks atkal noteicis savu māsu.