Atklātībā nāk šokējošas liecības par Djatlova tūristu grupas mistisko bojāeju: "Piedodiet, viņš nevarēja rīkoties citādi"
1959. gadā tūristu grupas bojāeju izmeklēja Ļevs Ivanovs. Viņam bija informācija, kas bija pilnīgā pretrunā oficiālajai versijai par jauniešu nāvi, un viņš glabāja šī ziņas kā smagu nastu līdz savas dzīves beigām.
Tagad publikas priekšā televīzijā parādījušies cilvēki, kas labi pazina izmeklētāju, kā arī tie, kuri glabāja viņa slepeno testamentu.
Viktors Iosifovičs saņēma Ivanova slepeno vēstījumu caur viņu kopēju tuvu draugu. Pats izmeklētājs nevarēja runāt dzīves laikā, jo bija parakstījis konfidencialitātes līgumu.
"Izmeklētājs Ivanovs caur manu draugu vēršas pie visiem cilvēkiem Krievijā ar lūgumu piedot viņam par to, ka viņš nevarēja rīkoties citādi. Viņš gribēja noņemt grēku no savas dvēseles," stāsta Viktors Iosifovičs.
Vīrieša stāsts atklāj nezināmas detaļas par bojāgājušās tūristu grupas ekipējumu. Pēc viņa teiktā, vienam no bojāgājušo grupas vecākajiem un noslēpumainākajiem dalībniekiem - Semjonam Zolotarjovam (38 gadi; pārējie grupas dalībnieki - 21 līdz 24 gadus veci) bija noklausīšanās aprīkojums, lai kontrolētu sarunas par slepeniem objektiem.
"Pulksteņi, kas bija Zolotarjovam, bija noklausīšanās ierīce. Tur, kur ir skrūve, mehānisma ieslēgšanas mehānisms. Nospied – un saruna ir dzirdama. Viņam bija jāuzrauga puiši, lai viņi neko neizdarītu. Tur taču bija slepeni objekti. Zolotarjovam vajadzēja tos "sargāt"," stāstīja liecinieks.
Ivanovu esot šausmīgi mocījuši sirdsapziņas pārmetumi par nespēju veikt godīgu izmeklēšanu. Par savām izjūtām viņš stāstīja helikoptera pulka komandierim un uzzināja jaunas interesantas detaļas.
"Helikoptera pulka komandieris saka: "Man tika lūgts steidzami piešķirt helikopteru. Atbrauca astoņi cilvēki – militārie. Viņi teica, ka, lūk, cietumnieki aizbēguši, jānoķer," piebilda sarunbiedrs.
Tomēr komandiera stingrais skatiens nekavējoties pamanīja neatbilstību. Ja mērķis bija aizbēgušie noziedznieki, kāpēc tad šāds dīvains aprīkojums? "Viņiem visiem bija gāzes masku somas. Tas jau liecināja, ka šeit kaut kas nav kārtībā," rezumē Viktors Iosifovičs.
Viņa vārdus apstiprināja izmeklētāja Ivanova meita – Aleksandra Lvovna. Sieviete atcerējās, ka viņas tēvs patiešām veica kādus pētījumus, kas netika iekļauti oficiālajā lietā, un pēc tam veda materiālus uz Urālu filiāli Zinātņu akadēmijai.
"Gribu teikt, ka Viktoram Iosifovičam ir taisnība. Tēvs veica tādu ekspertīzi. Māsa atcerējās. Acīmredzot tas bija par ekspertīzi, es tā domāju," televīzijas tiešraidē paziņoja Aleksandra Lvovna.
Noslēdzot savu stāstījumu, Viktors Iosifovičs uzsvēra, ka Ivanovs bija spiests pakļauties augstākstāvošo pavēlēm un iznīcināt visus pierādījumus.
"Viņi paņēma visus pierādījumus un sadedzināja. Apģērbu sadedzināja, visu. Ivanovs to visu bija savācis, bet viņam pateica: "Viss, lietu slēdz. Dabas katastrofa," noslēdza viņš.
Par Djatlovas pārejas incidentu nodēvēta tūrisma grupas bojāeja Otortena kalnā 1959. gada februārī. Toreiz, nezināmos apstākļos, bojā gāja deviņi Urāla Politehnikuma institūta slēpotāji: pieci studenti, trīs inženieri un tūristu bāzes vadītājs.
Grupas vadītājs bija piektā kursa students Igors Djatlovs. Saskaņā ar oficiālajiem medicīnas ekspertīzes datiem, lielākā daļa tūristu nosaluši, bet dažiem konstatētas nopietnas traumas, kas izraisījušas nāvi.
Tika izstrādātas dažādas negadījuma versijas. Tai skaitā – sniega nobrukums uz telts, ieslodzīto bēgļu uzbrukums vai strīds starp tūristiem.