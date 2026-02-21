Dobeles novada Jaunatnes forumā diskutē par vietējās kopienas stiprināšanu
13. februārī Branku Brančotavā notika Dobeles novada Jaunatnes forums “Kopiena. Vērtības. Līdzdalība.”
Pasākuma mērķis bija veicināt diskusiju par kopienu stiprināšanu, kopienas identitāti un iekļaušanu, kopīgajām vērtībām un jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanā.
Foruma norises laikā jaunieši diskutēja, dalījās savās idejās, redzējumā un drosmīgi runāja par to, kas viņiem ir svarīgi – piederību, cieņu, sadarbību un iespēju būt sadzirdētiem.
Kopā meklējām atbildes uz jautājumu: kā katrs jaunietis var kļūt par savas vides veidotāju.
Jauniešiem ir viedoklis, vērtības un vēlme iesaistīties. Dodot viņiem telpu un uzticību, mēs stiprinām ne tikai viņus, bet arī mūsu novada nākotni. Nākotne sākas ar līdzdalību – un tā sākas jau šodien.
Forumā piedalījās skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un viņu atbalsta personas no Auces vidusskolas, Annas Brigaderes, Augstkalnes, Bēnes un Bikstu pamatskolām, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Gardenes, Mežinieku un Penkules pamatskolām, studējošie jaunieši, jaunatnes darbinieki un novada deputāti - kopskaitā 64 dalībnieki.
Pasākumu vadīja Ieva un Henriks Johanssoni no MeYou.One. Paldies lieliskajiem foruma vadītājiem un dalībniekiem par iedvesmojošu un vērtīgu dienu!
Informāciju sagatavoja Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs.