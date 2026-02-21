Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Šodien 09:10
Dace Melbārde dodas uz Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu noslēgumu
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) no šodienas līdz 23. februārim atradīsies vizītē Itālijā, kur piedalīsies Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu noslēguma pasākumos, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Politiķes prombūtnes izglītības un zinātnes ministra pienākumus pildīs veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Melbārde, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) iekļauti Latvijas Olimpiskajā delegācijā "Milāna-Kortīna 2026" kā goda viesi.
Latvijas Olimpiskās komitejas apstiprinātajā Latvijas delegācijā bija 67 sportisti, kuri ir tikuši pie divām medaļām. Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles noslēdzas 22. februārī.