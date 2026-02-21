Sabiedrība
Šodien 08:46
Sestdien Latvijā kļūs vēl nedaudz siltāks
Sestdien Latvijā kļūs vēl nedaudz siltāks, lai gan atkusnis vēl nesāksies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Dienā laiks būs lielākoties mākoņains, vakarpusē Kurzemē nedaudz snigs.
Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 16 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz mīnus 1, mīnus 4 grādiem.
Rīgā debesis būs apmākušas bet nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās pūst lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Rīgā maksimāla gaisa temperatūra būs mīnus 2, mīnus 4 grādi.