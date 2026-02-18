Kasparovs nosauc līdz šim neizskanējušu Ukrainas kara iemeslu: "Visi to saprot, taču tas netiek pateikts"
Šaha lielmeistars un Krievijas opozīcijas līderis Garijs Kasparovs izteicis Rietumos līdz šim skaļi neizskanējušu Krievijas agresijas iemeslu Ukrainā. Politiskais aktīvists paskaidroja arī to, kāpēc Putinam drīz būs jāpieņem sarežģīti lēmumi.
Krievijas opozīcijas līderis sniedzis interviju kanālam "RBC-Ukraine".
"Ir pilnīgi skaidrs, ka karš nevar beigties, kamēr pie varas ir Putins. Punkts. Viss pārējais ir tikai "putas". Putins ir karš. Putina Krievija ir militāra nometne. Tas nenozīmē, ka bez Putina Krievija pārtrauks karu, bet Putina vadībā tā noteikti to neapturēs," sacīja Garijs Kasparovs.
Politiskais aktīvists pauda sašutumu par Eiropas nevēlēšanos atzīt notiekošo: "Hibrīdkarš jau notiek, un Eiropa cenšas dzīvot ilūziju pasaulē. Neskatoties uz četriem pilna mēroga kara gadiem, šīs ilūzijas joprojām ir daļa no politiskās ainavas. Kara cēlonis joprojām nav skaidrs. Visi to saprot, bet tas nav formulēts, atslēgas frāze, kas definē kara cēloni: Putina vēlme likvidēt Ukrainas valstiskumu un atjaunot Krievijas impērijas ietekmi Austrumeiropā, pārskatīt Aukstā kara rezultātus, kas ir Putina kara ideoloģiskais pamats. Viss pārējais ir tikai tukšas runas."
"Kompromiss nozīmētu Putina pārgrupēšanos un virzīšanos tālāk, jo Putinam karš nebeidzas Ukrainā. Putina karš ir globāls karš, karš pret Rietumiem, pret liberālajām demokrātijām. Un šeit Putins pārstāv pasaules neliberālo daļu. Viņš ir kā šķēpa gals. Ir skaidrs, ka aiz viņa stāv Ķīna. Tā ir koalīcija, kurā ietilpst daudzas valstis. Kompromiss nozīmētu Putina pārgrupēšanos un virzīšanos tālāk," paziņoja Kasparovs.
Kasparovs skaidro, kāpēc Putinam drīz būs jāpieņem sarežģīti lēmumi
Pēdējais atentāta mēģinājums Krievijā, pat ja neveiksmīgs, ir satraucis elites, sacīja Garijs Kasparovs. Tie, kam pieder liela nauda, jau sen ir noguruši no kara, jo tas viņiem rada neērtības un finansiālus zaudējumus, tāpēc neapmierinātība starp varas pārstāvjiem Krievijā pieaug.
Krievijas opozīcijas līderis raksturoja situāciju Krievijā, kas pakāpeniski saasinās: "Es teiktu, ka pagrieziena punkts jau ir noticis. Šis ir ļoti grūts brīdis, jo, ja sekojat līdzi tendencēm Krievijas internetā, jūs, protams, redzēsiet, ka pirmo reizi ir radies diskomforts. Tas ir tāpēc, ka nebeidzams karš nav pieņemams elitēm, tiem, kas ir kļuvuši bagāti, tostarp kara rezultātā, jo situācija pasliktinās. Tā lēnām pasliktinās, kas nozīmē, ka "sankciju cilpas pievilkšanas" process ir lēns, bet tas kļūst arvien grūtāks."
"Jebkuru perspektīvu trūkums cilvēkiem ar milzīgiem finanšu resursiem, kuri noteikti vēlētos ērti izvietot šos resursus Rietumos un tur tos tērēt, ir satraucošs. Pašlaik mēs novērojam zināmu krīzi, un tā ir saistīta ar Maskavas nervozitāti, Trampa spiedienu, neveiksmēm frontes līnijās un "Starlink" atslēgšanu. Tas ir, mēs esam nonākuši periodā, kurā, iespējams, Putinam būs jāpieņem daži nepatīkami lēmumi. Manuprāt, ja viņš būs spiests izlemt, kuru virzienu izvēlēties, tas vienmēr novedīs pie eskalācijas," prognozē Kasparovs.
Krievijas finanšu uzraugs "Rosfinmonitoring" 2024. gada martā pievienoja šaha lielmeistaru un politisko aktīvistu Gariju Kasparovu savam "teroristu un ekstrēmistu" sarakstam. 62 gadus vecais bijušais pasaules čempions šahā ir bijis ilggadējs Krievijas prezidenta Vladimira Putina pretinieks un vairākkārt izteicies pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tiesību aizstāvju grupas norāda, ka tas ir vēl viens instruments, ko Krievijas režīms izmanto, lai apklusinātu savus kritiķus. Cits instruments ir termins "ārvalstu aģents", ko Kremlis attiecina uz cilvēkiem, kurus uzskata par valsts ienaidniekiem.
Kasparovs tiek uzskatīts par vienu no pasaules izcilākajiem šahistiem, un viņš vairāk nekā desmit gadus dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs, kur ir pievērsies politiskajai aktivitātei. 2014. gada sākumā Kasparovam tika piešķirta Horvātijas pilsonība.