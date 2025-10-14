Krievijā par "teroristiem" pasludina pasaules eksčempionu šahā Kasparovu, ekspremjeru Kasjanovu, bijušo "Jukos" īpašnieku Hodorkovski un citus "Pretkara komitejas" ekonomistus, juristus, aktierus. Viņiem draud pat mūža ieslodzījums
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) ierosinājis jaunu krimināllietu pret trimdā dzīvojošo Kremļa kritiķi Mihailu Hodorkovski un viņa domubiedriem, liecina dienesta otrdien publiskotā informācija. Lieta ierosināta par "vardarbīgu varas sagrābšanu" un "teroristiskas grupas organizēšanu". Papildus Hodorkovskim lietā kā apsūdzētie minēti vēl vairāki pazīstami krievu opozicionāri un sabiedrībā zināmas personas, kas ir Krievijas Pretkara komitejas dibinātāji un biedri. Šī komiteja Krievijā atzīta par "nevēlamu organizāciju".
FSB paziņojumā minēts bijušais Krievijas premjerministrs Mihails Kasjanovs, kolekcionārs Marats Gelmans, sabiedriskais darbinieks Leonīds Gozmans, politiķi Vladimirs Kara-Murza, Sergejs Aleksašenko, Dmitrijs Gudkovs un Jurijs Pivovarovs, ekonomists Sergejs Gurjevs, uzņēmēji Boriss Zimins un Jevgeņijs Čičvarkins, žurnālists Jevgeņijs Kiseļovs, juriste Jeļena Lukjanova, rakstnieks Viktors Šenderovičs, šahists un sabiedriskais darbinieks Garijs Kasparovs, aktieris Artūrs Smoļjaņinovs, politoloģe Jekaterina Šulmane un citi. Kopumā kā apsūdzētie minētas vairāk nekā 20 personas.
Par apsūdzībām varas vardarbīgā sagrābšanā viņiem draud līdz 20 gadu ieslodzījums, par "darbību teroristiskā grupā" — 15, bet par "teroristiskas grupas organizēšanu" pat mūža ieslodzījums.
FSB apgalvo, ka Pretkara komitejas mērķis ir "vardarbīga varas sagrābšana un konstitucionālās iekārtas maiņa". Vienlaikus norādīts, ka Hodorkovskis arī tiek apsūdzēts par publiskiem aicinājumiem veikt teroraktus.
Iepriekš pret bijušo naftas kompānijas "JUKOS" vadītāju tika ierosināta lieta par "viltus informācijas izplatīšanu par Krievijas armiju" un Iekšlietu ministrija izsludinājusi viņu meklēšanā.
Krievijā meklēšanās izsludināti arī vairums citu FSB minēto Pretkara komitejas locekļu, tai skaitā Kara-Murza, kurš pērn augustā Maskavas un Rietumu ieslodzīto apmaiņas ietvaros Krievijā tika atbrīvots no cietuma un nogādāts Vācijā.
Krievijas Pretkara komiteju 2022. gada februārī pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā nodibināja Krievijas sabiedrisko darbinieku un pilsonisko aktīvistu grupa. Grupas manifestā norādīts, ka tās mērķi ir apturēt karu un pretoties diktatora Vladimira Putina režīmam. Daudzi kustības dalībnieki pēc kara sākuma pameta Krieviju.
Krievijas Ģenerālprokuratūra 2024. gada janvārī Pretkara komitejai piešķīra tā dēvētās nevēlamās organizācijas statusu. Tas nozīmē, ka tās darbība Krievijā ir aizliegta, un par sadarbību ar to paredzēta administratīvā un kriminālatbildība.