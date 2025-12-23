Krievija aizmuguriski arestē pasaules eksčempionu šahā Gariju Kasparovu, kuru apsūdz "terorismā"
Maskavas tiesa aizmuguriski arestējusi bijušo pasaules čempionu šahā Gariju Kasparovu, kuru pirms tam Krievijā atzina gan par “ārvalstu aģentu”, bet vēlāk pat par “teroristu un ekstrēmistu” un viņu izsludināja starptautiskajā meklēšanā, apsūdzot viņu aicinājumos uz teroristisku darbību, vēršoties pret Krievijas diktatora Vladimira Putina režīmu un viņa veikto asiņaino invāziju Ukrainā. Kasparovam, kuru uzskata par vienu no visu laiku izcilākajiem šahistiem, dzimtenē draud līdz septiņu gadu ieslodzījums.
Vietējie mediji norāda, ka tiesā netika sniegtas nekādas detalizētas ziņas par apsūdzību.
Garijs Kasparovs par pasaules čempionu kļuva 1985. gadā nieka 22 gadu vecumā pieveicot toreizējo čempionu Anatoliju Karpovu un kļuva par visu laiku jaunāko čempionu, pārspējot “Rīgas burvja” Mihaila Tāla (1936-1992) sasniegumu, 1960. gadā izcīnot čempiona kroni 23 gadu vecumā. Jāpiebilst, ka Kasparova rekordu 2024. gadā pārspēja 18 gadus vecais indietis Gukešs Dommaradžu.
Šaha tronī Kasparovs pabija līdz 2000. gadam. 1999. gadā viņa augstākais FIDE reitings bija 2851, ko 2013. gadā pārspēja norvēģis Magnuss Kārlsens. No 1984. līdz profesionālā šahista karjeras beigām 2005. gadā Kasparovs rekordilgi — 255 mēnešus — bija pasaules ranga pirmajā vietā.
Pēc tam viņš iesaistījās politikā, pievienojoties Putina pretiniekiem. Pieaugot režīma represijām, 2013. gadā viņš pameta Krieviju, un kopš tā laika asi nosodījis gan Krimas aneksiju, gan Krievijas invāziju Ukrainā, gan brīdinājis par Putina nepiesātināmajām impērijas atjaunošanas alkām.
Būdams trimdā darbojošās Krievijas Pretkara komitejas biedrs, Kasparovs apsūdzēts centienos “vardarbīgi sagrābt varu” un “mainīt konstitucionālo iekārtu”.
Krievijas Ģenerālprokuratūra 2024. gada janvārī Pretkara komitejai piešķīra tā dēvētās nevēlamās organizācijas statusu. Tas nozīmē, ka tās darbība Krievijā ir aizliegta, un par sadarbību ar to paredzēta administratīvā un kriminālatbildība.