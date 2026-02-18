VIDEO: okupanti atraduši veidu, kā ievērojami palielināt savu FPV dronu darbības rādiusu
Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Beskrestnovs (iesauka "Flash") savā "Facebook" lapā ziņo, ka krievu iebrucēji ir atraduši veidu, kā palielināt savu FPV dronu darbības rādiusu.
Krievu okupanti ir sākuši izmantot "Shahed" lidaparātus, lai pārvadātu bezpilota lidaparātus (FPV) un veiktu triecienus pa Ukrainas bruņotajiem spēkiem un civiliedzīvotājiem.
"Flash" norāda, ka krievu okupanti sākotnēji pārvadāja FPV dronus uz saviem "Molnija" un "Gerbera" droniem. Tagad viņi šim nolūkam sākuši izmantot arī "Shahed". Viens "Shahed" pārvadā divus bezpilota lidaparātus. Tas ir nepieciešams, lai palielinātu FPV dronu darbības rādiusu. Ukrainas karavīri jau ir pamanījuši uzlaboto Krievijas "Shahed" lidaparātu . Tiešsaistē ievietotā video redzams, kā krievu drons nolaiž bezpilota lidaparātus (FPV). Šāds drons, domājams, tika pamanīts Sumu reģionā.
FPV dronu vidējais darbības rādiuss ir 10–15 km, lai gan ir modeļi ar darbības rādiusu 20 km vai vairāk. FPV droni pašlaik ir galvenais dronu veids, ko izmanto frontē un frontes līnijas zonā. FPV dronu transportēšana ar citiem bezpilota lidaparātiem ievērojami palielina to darbības rādiusu.
Serhijs Beskrestnovs iepriekš ziņoja, ka Krievija cenšas kompensēt "Starlink" satelīta interneta termināļu savienojamības trūkumu ar projektu "Barraž", ko īsteno "Aerodrommaš" un Baumana Maskavas Valsts tehniskā universitāte. Šis dirižablis var pacelt līdz 100 kg kravas 20 km augstumā, ārpus jebkura bezpilota lidaparāta sasniedzamības zonas. Tomēr šādus mērķus var notriekt, izmantojot S-300 pretgaisa aizsardzības sistēmu. Tiek ziņots, ka dirižablis Barraž-1 nodrošina sakarus vairāku simtu kilometru attālumā. Krievijas okupācijas armija plāno izmantot šādus dirižabļus, lai nodrošinātu sakarus savām vienībām frontē, aizstājot "Starlink".