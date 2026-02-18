Liepājā ģimenei mīklainos apstākļos naktī nodeg divi auto; cietušie pieļauj, ka kļuvuši par upuri vajātāja atriebībai.VIDEO
Liepājā, Krūmu ielā, janvāra beigās kādai ģimenei vienā naktī pilnībā nodegušas divas automašīnas, un cietušie pieļauj, ka notikusi ļaunprātīga dedzināšana.
Kā vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu", incidents noticis 28. janvārī. Ap plkst. 3.00 naktī automašīnu īpašniece saņēmusi zvanu no Valsts policijas. Izejot uz ielas, konstatēts, ka liesmas iznīcinājušas abus ģimenes spēkratus – viens bija novietots stāvēšanai pie daudzdzīvokļu nama, bet otrs atradās ielas pretējā pusē.
Cietusī sieviete raidījumam paudusi aizdomas, ka ugunsgrēks izraisīts tīši. Ģimene notikušo saista ar iespējamu atriebību no kāda vīrieša puses, kurš iepriekš esot vajājis cietušās meitu, bijušo kolēģi. Ņemot vērā, ka meita šobrīd dzīvo Nīderlandē, ģimene pieļauj, ka automašīnu aizdedzināšana vērsta pret viņas tuviniekiem Latvijā.
Raidījums sazinājies ar vīrieti, kuru cietušie tur aizdomās, taču viņš savu saistību ar notikušo kategoriski noliedz. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus.