VIDEO: cilvēki Tatarstānā vēro, kā Ukrainas droni uzbrūk "Shahed" montāžas rūpnīcai
Ukrainas Drošības dienests ar tālas darbības rādiusa droniem vairāk nekā 1000 km attālumā no Ukrainas uzbrukuši "Shahed" bezpilota lidaparātu noliktavai.
Šorīt Ukrainas Drošības dienesta (SBU) Speciālo operāciju centra "A" tālas darbības rādiusa droni trāpīja loģistikas centram Kziljulas pilsētā, Tatarstānas Republikā.
Noliktavā atradās izmantošanai gatavi "Shahed" uzbrukuma droni un ārvalstu komponenti to ražošanai.
Publicētajos video redzams, kā SBU drons trāpa pašai centra ēkai. Tūlīt pēc sprādziena izcēlās ugunsgrēks. Attālums no Ukrainas līdz objektam ir aptuveni 1300 km. Tas atrodas netālu no Ņižņekamskas pilsētas.
Ņižņekamska atrodas netālu no Jelabugas pilsētas, kur krievi ir uzsākuši "Shahed" uzbrukuma dronu masveida ražošanu.
Ukrainas Drošības dienesta norādīja, ka "Shahed" noliktavas ir leģitīms militārs mērķis, jo tieši ar tiem Krievijas Federācija regulāri uzbrūk Ukrainas pilsētām.
"Katra šāda veiksmīga specoperācija samazina ienaidnieka spēju karot iekarošanas karu pret Ukrainu," paziņoja SBU.
No rīta reģionā tika izsludināts "Kover" plāns: tika slēgtas lidostas, un trīs pilsētas tika brīdinātas par iespējamu Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu.
Krievija palielina uzbrukuma dronu ražošanu
Iepriekš kļuva zināms, ka Krievija ir ieguldījusi vismaz 3 miljardus dolāru uzbrukuma dronu, jo īpaši "Shahed", masveida ražošanas ieviešanā. Bezpilota nozarē jau ir iesaistīti vairāk nekā 900 uzņēmumu.
Tāpat pirmais premjerministra vietnieks - digitālās transformācijas ministrs Mihails Fjodorovs nacionālās televīzijas ēterā paziņoja, ka Krievijas armija jau integrē dažādus risinājumus, kas ļaus "šahediem" apiet Ukrainas pārtvērēju dronus.
Viņš norādīja, ka okupanti drīzumā sāks pāriet uz reaktīvajiem droniem, kas nozīmē, ka Ukrainai jau tagad ir jāstrādā pie šīs problēmas risināšanas.